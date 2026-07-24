Resmi: Jürgen Klopp Almanya milli takımı teknik direktörü olarak atandı

Alman Futbol Federasyonu (DFB), milli takımın teknik direktörlüğü konusunda nihai kararını verdi. Birkaç ay süren müzakerelerin ardından, dünyanın en saygın teknik direktörlerinden biri olan Jürgen Klopp, Almanya milli takımının yeni teknik direktörü olarak atandı. Bu atama, Julian Nagelsmann'ın beklenmedik bir şekilde görevinden ayrılmasının ardından gerçekleşti. Bu haberi Goal.com duyurdu. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki teknik adam bu görevi kabul etmek için Red Bull şirketindeki görevini vaktinden önce sonlandırdı. Goal.com'un haberine göre, Klopp ile imzalanan sözleşme dört yıllık olup, takımın 2030 Dünya Kupası'na kadar başında kalması bekleniyor. Teknik ekibinde uzun süreli yardımcıları Peter Krawietz, Pepijn Lijnders ve Sven Bender görev yapacak.

Yeni bir dönem ve büyük hedefler

Jürgen Klopp, yeni görevindeki ilk düşüncelerini paylaşırken, milli takımı yönetmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı. "Milli takım, biz Almanları başka hiçbir şeyin birleştiremediği kadar birleştirebiliyor. İşte bu yönü, bu görevi benim için çok özel kılıyor. Alçakgönüllülük ve sabırla birlikte hareket edeceğiz: birbirimiz için savaşan ve tüm ülkenin yürekten destekleyeceği bir takım oluşturacağız" dedi.

DFB Başkanı Bernd Neuendorf'a göre Klopp, kurum için tek ve ana adaydı. Onun tutkulu yaklaşımı, halk arasındaki itibarı ve oyuncuları motive etme yeteneği, Alman futbolundaki mevcut krizden çıkış için en uygun çözüm olarak görülüyor.

Alman Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke de bu atamayı yüksek bir şekilde değerlendirdi. Ona göre Klopp, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olmasının yanı sıra insanları bir araya getirebilen bir liderdir. Tam da bu özelliğin şu anda Alman futbolu için çok gerekli olduğu düşünülüyor.

Hazırlık için az zaman var

Yeni teknik direktör için uyum süreci uzun sürmeyecek. Almanya milli takımının Eylül sonu ve Ekim başında dört uluslararası maçta sahaya çıkması planlanıyor. Klopp'un bu kısa süre içinde takımın oyun tarzını değiştirmesi ve futbolculara kendi felsefesini aşılaması gerekecek.

Hatırlatmak gerekirse, Jürgen Klopp uzun yıllar Liverpool kulübünü yönetmiş, takımla İngiltere Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşamıştı. Onun milli takıma gelişi, son büyük turnuvalarda beklenen sonuçları alamayan Almanya futbol taraftarları arasında büyük umutlar uyandırıyor.

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