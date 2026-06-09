Uluslararası yayın, Hollanda maçında başarısız olan Özbek futbolcuları açıkladı

Dünya Kupası'nın resmi başlamasından önce Özbekistan milli takımı son ciddi hazırlık maçını oynadı. Dünya Kupası'nın ana favorilerinden biri olarak görülen güçlü Hollanda milli takımına karşı New York'ta gerçekleşen dramatik maçta temsilcilerimiz 1-2'lik skorla mağlup oldu. Rakibin lider forveti Cody Gakpo'nun iki penaltıyı gole çevirmesine karşılık, "beyaz kurtlar"dan tecrübeli Igor Sergeyev sadece bir kez karşılık verebildi. Maçın ardından yabancı spor uzmanları takımların performansını detaylıca analiz etmeye başladı.

Özellikle, ünlü The World Inform yayını, bu tarihi maçın ardından Özbekistan milli takımının performansı üzerine kapsamlı bir analiz makalesi yayınladı. Yayına göre, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri Haziran ayındaki ikinci hazırlık maçında da yenilgi acısı tattı; daha önce temsilcilerimiz Kanada milli takımına da yenilmişti. Uzmanlara göre, rakip teknik direktörü Ronald Koeman'ın oyuncuları tam güçle oynasaydı, sahada sınıf ve seviye farkı nedeniyle skor çok daha farklı olabilirdi. Yabancı analistler, yenilgide ana sorumluluğu taşıyan ve beklenen seviyede oynayamayan bazı futbolcularımıza 10 üzerinden çok düşük notlar verdi:

Jahongir O‘rozov — 3 puan

Genç defans oyuncusu için bu maç gerçek bir şanssızlık oldu. Maçın başında Donyell Malen ondan kolayca geçti, daha sonra O‘rozov ceza sahası içinde Crystiano Summerill'e karşı faul yaparak ilk penaltıya neden oldu. Jahongir maç boyunca rakibin hızlı ve tehlikeli forvetlerini durduramadı.

Farrux Sayfiyev — 3 puan

Milli takımımızın sağ kanat savunmasında da ciddi sorunlar göze çarptı. Hollandalı yıldız Cody Gakpo, Sayfiyev'e karşı hiç zorlanmadan hareket etti ve kanattan rahatça tehlikeli ortalar yaptı. Farrux sahadaki üç ikili mücadelenin hepsini kaybetti, hücumdaki tek şutu ise rakip orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'a çarparak dışarı çıktı.

Abduqodir Husanov — 3 puan

Merkez defansta görev yapan Husanov, top kapma ve rakip şutunu kale çizgisinden çıkarma gibi birkaç olumlu hareketle öne çıksa da, maçın sonunda ciddi bir hata yaptı. Korner atışı sırasında Jan van Hecke'yi itti ve bu durum takımımızın kalesine ikinci belirleyici penaltının verilmesine neden oldu. İstatistiklere göre, altı ikili mücadelenin sadece birini kazandı.

Oston O‘runov ve Abbosbek Fayzullayev — 3 puan

Taraftarların büyük umut bağladığı hücum ikilisi Oston O‘runov ve Abbosbek Fayzullayev de sahada tamamen kayboldu. Ne merkez forvet Eldor Shomurodov'u yararlı paslarla buluşturabildiler ne de kendileri tehlikeli pozisyonlar yaratabildiler. Bir pozisyonda Virgil van Dijk'in hatası sonrası doğan uygun fırsatı iki futbolcumuz da değerlendiremedi. Temsilcilerimiz sahada birçok pastan hata yaptı ve driblinglerde topu rakibe kaptırdı.

Bu acı ama faydalı yenilginin, milli takımımızın teknik heyeti için Dünya Kupası'nın resmi maçları öncesinde eksiklikler üzerinde çalışmak için iyi bir ders olacağı şüphesiz. Milli takımımızın yaklaşan Dünya Kupası'ndaki ilk tarihi adımlarını, kadrodaki en son değişiklikleri ve ABD'nin yeşil sahalarından gelen en sıcak haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!