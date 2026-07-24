Nikaragua'da dünyada nadir görülen mavi gözlü ve pembe burunlu beyaz puma doğdu

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Nikaragua'da dünyada nadir görülen mavi gözlü ve pembe burunlu beyaz puma doğdu

Juigalpa şehrinde bulunan Thomas Belt Hayvanat Bahçesi'nde nadir bir albino puma dünyaya geldi. Pumanın tüyleri tamamen beyaz, gözleri mavi ve burnu pembe renktedir. Bu dış görünüş albinizm ile ilgili olup pumalar arasında çok nadir görülmektedir.

Veterinerler hayvanın sağlıklı bir şekilde geliştiğini belirtti. Durumu sürekli kontrol altında tutulmakta olup güneş ışığı ve çevresel etkilerden korunması için önlemler alınmaktadır.

Albino hayvanlar, deri ve gözlerinde renk pigmenti eksikliği nedeniyle güçlü ışığa karşı hassastır. Vahşi doğada beyaz renkleri de zorluk yaratmaktadır; çünkü bu tür hayvanlar bitkiler ve kayalar arasında kolayca fark edilmektedir.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, pumanın özel bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor.

NikaraguaAlbino PumaHayvanat BahçesiNadir HayvanlarThomas Belt
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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