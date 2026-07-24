Chelsea savunma hattını güçlendiriyor: Maxence Lacroix transferi tamamlandı

·38·Spor
Chelsea savunma hattını güçlendiriyor: Maxence Lacroix transferi tamamlandı

Londra'nın Chelsea kulübü, yaz transfer dönemindeki bir sonraki büyük hamlesini gerçekleştirmek üzere. "Maviler", Crystal Palace'ın merkez savunma oyuncusu Maxence Lacroix'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Londra ekibinin savunma hattındaki sorunları giderme yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor. The Athletic'in haberine göre transfer bedeli yaklaşık 52 milyon sterlin (69 milyon dolar) civarında. 26 yaşındaki Fransız milli oyuncunun Cuma günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. Ardından Stamford Bridge'de 2032 yılına kadar sürecek altı yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Savunmadaki rekabet ve kadrodaki değişimler

Lacroix'nın gelişi

Chelsea savunmasındaki hiyerarşiyi kökten değiştirecek. Özellikle Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah ve Mamadou Sarr gibi mevcut oyuncuların geleceği belirsizleşebilir. Yeni teknik direktör Xabi Alonso, sezon öncesi hazırlık kampında yeni savunmacısını takıma hızlıca adapte etmeyi hedefliyor. 190 santimetre boyundaki Maxence Lacroix, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıkarak takımın vazgeçilmez bir parçası oldu. Wolfsburg'dan transfer olduktan sonra gösterdiği hızlı gelişim, piyasa değerinin 18 milyon avrodan birkaç katına çıkmasını sağladı.

Goal.com'un bilgilerine göre Crystal Palace, yıldız oyuncusunun yerini doldurmak için arayışlara başladı. "Kartallar", Augsburg oyuncusu Chrislain Matsima ve Trabzonspor'dan Chibuike Nwaivu seçeneklerini değerlendiriyor. Londra ekibi, transfer dönemi kapanmadan savunma istikrarını korumak için hızlı hareket etmek zorunda.

Bu transfer

Chelsea yönetiminin uzun vadeli stratejisiyle örtüşüyor. Kulüp, sadece fiziksel olarak güçlü değil, aynı zamanda modern futbolda topla ilişkisi iyi olan bir savunmacıyı kadrosuna katıyor. Lacroix'nın Fransa milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'ndaki tecrübesi de takım için ek bir avantaj sağlayacak. {{TEXT_14}}

ChelseaTransferlerMaxence LacroixPremier LigFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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