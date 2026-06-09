Bavyera, Michael Olise konusunda Real Madrid'e ret cevabı vermeye hazır

Münih'in Bavyera kulübü, yıldız kanat oyuncusu Michael Olise hakkındaki transfer dedikodularına son verdi. Bundesliga devi, Fransız futbolcuyu satma niyetinde olmadığını ve bu yaz Real Madrid'den gelebilecek her türlü teklifi kesinlikle reddedeceğini duyurdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Gazeteci Florian Plettenberg'in haberlerine göre, Florentino Perez'in bu transfer için 150 milyon euroluk bir paket hazırladığına dair söylentiler henüz resmiyet kazanmadı. Ancak Bavyera yönetimi, Madrid kulübü başkanı ilk, ikinci hatta üçüncü kez teklif gönderse bile hepsini derhal reddetmeye hazır olduklarını belirtti.

Kulüp başkanı Herbert Hainer, BILD gazetesine verdiği röportajda durumu netleştirdi: "Michael Olise bir Bavyera futbolcusudur ve uzun vadeli sözleşmesi var. Biz satıcı bir kulüp değiliz. Eğer Florentino Perez bize teklif göndermek isterse - ki şu ana kadar böyle bir durum olmadı - zamanını boşa harcamamalı".

Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness de bu konuda sert konuştu: "Michael Olise'i 200 milyon euroya satacak mıyız? Hayır, satılmıyor. Taraftarlarımız için oynuyoruz. Bankada 200 milyon euro olması ve her cumartesi daha kötü futbol oynamamızın taraftarlara bir faydası yok".

Bavyera formasıyla harika bir sezon geçirerek 22 gol ve 31 asist kaydeden 24 yaşındaki forvet, şu anda tüm dikkatini milli takıma vermiş durumda. Kuzey İrlanda'ya karşı hazırlık maçında hat-trick yapan Olise, Fransa milli takımıyla birlikte Senegal, Irak ve Norveç'e karşı oynanacak maçlara hazırlanıyor.