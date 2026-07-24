Guskov ve Temirov tartıdan başarıyla geçti: Abu Dabi'de büyük dövüş ...

·87·Spor
Guskov ve Temirov tartıdan başarıyla geçti: Abu Dabi'de büyük dövüş ...

Abu Dabi'deki UFC Fight Night 282 turnuvası öncesinde resmi tartı töreni gerçekleştirildi. Özbekistanlı Bogdan Guskov ve Ramazan Temirov belirlenen limitleri karşılayarak rakipleriyle aynı kiloda tartıldı.

Artık tüm gözler 25 Temmuz'da «Etihad Arena»da yapılacak dövüşlere çevrildi. Guskov turnuvanın ana maçında Magomed Ankalaev ile, Temirov ise Steve Erceg ile karşı karşıya gelecek.

Guskov ve Ankalaev aynı kiloda

Yarı ağır sıklet ana karşılaşmasının katılımcıları tartıda aynı sonucu verdi.

Hem Bogdan Guskov hem de Magomed Ankalaev 93,2 kilogram geldi. Böylece, iki dövüşçünün oktagonda karşılaşması için resmi sürecin önemli bir aşaması geride kaldı.

Bu müsabaka, Guskov'un UFC kariyeri için belirleyici bir öneme sahip olabilir. Yüksek sıralamadaki bir rakibe karşı alınacak galibiyet, onu klasmanın en güçlü dövüşçüleri arasına taşıyacaktır.

Temirov da dövüşüne hazır

Sinek sıklette Özbekistan'ın bir diğer temsilcisi Ramazan Temirov, Avustralyalı Steve Erceg ile kozlarını paylaşacak.

Her iki dövüşçü de tartıda 57,2 kilogram sonucunu kaydetti.

Erceg, üst düzey rakiplerle dövüşme tecrübesine sahip. Temirov için ise bu maç, UFC'deki konumunu sağlamlaştırmak ve klasmanda yükselmek adına önemli bir sınav olacak.

Ana karttaki tüm eşleşmeler

Sıklet

Dövüş

Kilo

Yarı ağır

Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov

93,2 — 93,2 kg

Sinek

Steve Erceg — Ramazan Temirov

57,2 — 57,2 kg

Yarı orta

Islam Dulatov — Wellington Turman

77,6 — 77,1 kg

Ağır

Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune

120,4 — 117 kg

Hafif

Magomed Zainukov — Damian Rzepecki

70,5 — 70,5 kg

Yarı orta

Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev

77,6 — 77,6 kg

Ana karttaki dövüşlerin çoğunda kilo değerleri birbirine çok yakındı. Bu da oktagonda fiziksel üstünlükten ziyade teknik ve seçilen taktiğin önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.

Prelim kart sonuçları

Başlangıç kartında da bir dizi deneyimli ve gelecek vaat eden dövüşçü yer alıyor.

Sıklet

Dövüş

Kilo

Ağır

Waldo Cortes-Acosta — Thomas Petersen

112,5 — 111,1 kg

Yarı ağır

Dustin Jacoby — Muhammad Said

93 — 93,4 kg

Yarı orta

Santiago Ponzinibbio — Sam Patterson

77,6 — 77,3 kg

Hafif

Ismael Bonfim — Axel Sola

70,5 — 70,5 kg

Yarı ağır

Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov

93,4 — 93,2 kg

Hafif

Nurullo Aliev — Mike Davis

70,8 — 70,8 kg

Horoz

Abdul Hussein — Cody Gibson

61,5 — 61,7 kg

Prelim kartta Dustin Jacoby, Santiago Ponzinibbio ve Ismael Bonfim gibi tanınmış dövüşçülerin yer alması turnuvaya olan ilgiyi daha da artırıyor.

Ana merak konusu — Guskov sansasyon yaratacak mı?

Bogdan Guskov, kısa süreli bir çağrı üzerine UFC'nin en tehlikeli yarı ağır sıklet dövüşçülerinden birine karşı çıkıyor. Güçlü yumrukları Ankalaev için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Ankalaev ise tecrübe, güreş ve oktagon kontrolü konusunda üstünlüğe sahip. Bu nedenle ana maçta Guskov'un nakavt gücü ile Ankalaev'in çok yönlü stili arasındaki çatışma belirleyici olacak.

Dövüşler 25 Temmuz'da gerçekleşecek

UFC Fight Night 282 turnuvası, 25 Temmuz'da Abu Dabi'deki «Etihad Arena» kompleksinde düzenlenecek.

Özbekistanlı hayranlar için gecenin ana odak noktası iki maç olacak: Bogdan Guskov — Magomed Ankalaev ve Ramazan Temirov — Steve Erceg.

Sizce Guskov ve Temirov'dan hangisi Abu Dabi'de daha parlak bir galibiyet alacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Abu DabiBogdan GuskovMagomed AnkalaevRamazon TemirovUFC
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Al Hilal, Summerville'i 65 milyon euroya kadrosuna kattıAl Hilal, Summerville'i 65 milyon euroya kadrosuna kattıBugün, 01:23Manchester United Norveç'te 5-0'lık Net Bir Galibiyet AldıManchester United Norveç'te 5-0'lık Net Bir Galibiyet AldıDün, 23:52Real 81. dakikada galibiyet golünü attı: Mastantuono parladı...Real 81. dakikada galibiyet golünü attı: Mastantuono parladı...Dün, 23:50Manchester City, Pedro Neto'yu Savinho'nun Yerine İstiyorManchester City, Pedro Neto'yu Savinho'nun Yerine İstiyorDün, 23:47Rodri Real Madrid'e transfer olmak istiyor: Bonservis bedeli de belli...Rodri Real Madrid'e transfer olmak istiyor: Bonservis bedeli de belli...Dün, 22:26Liverpool, Muhammed Salah'ın Yerine Hangi Adayı Görüyor?Liverpool, Muhammed Salah'ın Yerine Hangi Adayı Görüyor?Dün, 22:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu