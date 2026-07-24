Guskov ve Temirov tartıdan başarıyla geçti: Abu Dabi'de büyük dövüş ...

Abu Dabi'deki UFC Fight Night 282 turnuvası öncesinde resmi tartı töreni gerçekleştirildi. Özbekistanlı Bogdan Guskov ve Ramazan Temirov belirlenen limitleri karşılayarak rakipleriyle aynı kiloda tartıldı.

Artık tüm gözler 25 Temmuz'da «Etihad Arena»da yapılacak dövüşlere çevrildi. Guskov turnuvanın ana maçında Magomed Ankalaev ile, Temirov ise Steve Erceg ile karşı karşıya gelecek.

Guskov ve Ankalaev aynı kiloda

Yarı ağır sıklet ana karşılaşmasının katılımcıları tartıda aynı sonucu verdi.

Hem Bogdan Guskov hem de Magomed Ankalaev 93,2 kilogram geldi. Böylece, iki dövüşçünün oktagonda karşılaşması için resmi sürecin önemli bir aşaması geride kaldı.

Bu müsabaka, Guskov'un UFC kariyeri için belirleyici bir öneme sahip olabilir. Yüksek sıralamadaki bir rakibe karşı alınacak galibiyet, onu klasmanın en güçlü dövüşçüleri arasına taşıyacaktır.

Temirov da dövüşüne hazır

Sinek sıklette Özbekistan'ın bir diğer temsilcisi Ramazan Temirov, Avustralyalı Steve Erceg ile kozlarını paylaşacak.

Her iki dövüşçü de tartıda 57,2 kilogram sonucunu kaydetti.

Erceg, üst düzey rakiplerle dövüşme tecrübesine sahip. Temirov için ise bu maç, UFC'deki konumunu sağlamlaştırmak ve klasmanda yükselmek adına önemli bir sınav olacak.

Ana karttaki tüm eşleşmeler

Sıklet Dövüş Kilo Yarı ağır Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov 93,2 — 93,2 kg Sinek Steve Erceg — Ramazan Temirov 57,2 — 57,2 kg Yarı orta Islam Dulatov — Wellington Turman 77,6 — 77,1 kg Ağır Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune 120,4 — 117 kg Hafif Magomed Zainukov — Damian Rzepecki 70,5 — 70,5 kg Yarı orta Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev 77,6 — 77,6 kg

Ana karttaki dövüşlerin çoğunda kilo değerleri birbirine çok yakındı. Bu da oktagonda fiziksel üstünlükten ziyade teknik ve seçilen taktiğin önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.

Prelim kart sonuçları

Başlangıç kartında da bir dizi deneyimli ve gelecek vaat eden dövüşçü yer alıyor.

Sıklet Dövüş Kilo Ağır Waldo Cortes-Acosta — Thomas Petersen 112,5 — 111,1 kg Yarı ağır Dustin Jacoby — Muhammad Said 93 — 93,4 kg Yarı orta Santiago Ponzinibbio — Sam Patterson 77,6 — 77,3 kg Hafif Ismael Bonfim — Axel Sola 70,5 — 70,5 kg Yarı ağır Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov 93,4 — 93,2 kg Hafif Nurullo Aliev — Mike Davis 70,8 — 70,8 kg Horoz Abdul Hussein — Cody Gibson 61,5 — 61,7 kg

Prelim kartta Dustin Jacoby, Santiago Ponzinibbio ve Ismael Bonfim gibi tanınmış dövüşçülerin yer alması turnuvaya olan ilgiyi daha da artırıyor.

Ana merak konusu — Guskov sansasyon yaratacak mı?

Bogdan Guskov, kısa süreli bir çağrı üzerine UFC'nin en tehlikeli yarı ağır sıklet dövüşçülerinden birine karşı çıkıyor. Güçlü yumrukları Ankalaev için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Ankalaev ise tecrübe, güreş ve oktagon kontrolü konusunda üstünlüğe sahip. Bu nedenle ana maçta Guskov'un nakavt gücü ile Ankalaev'in çok yönlü stili arasındaki çatışma belirleyici olacak.

Dövüşler 25 Temmuz'da gerçekleşecek

UFC Fight Night 282 turnuvası, 25 Temmuz'da Abu Dabi'deki «Etihad Arena» kompleksinde düzenlenecek.

Özbekistanlı hayranlar için gecenin ana odak noktası iki maç olacak: Bogdan Guskov — Magomed Ankalaev ve Ramazan Temirov — Steve Erceg.

Sizce Guskov ve Temirov'dan hangisi Abu Dabi'de daha parlak bir galibiyet alacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.