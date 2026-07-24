Guskov ve Temirov tartıdan başarıyla geçti: Abu Dabi'de büyük dövüş ...
Abu Dabi'deki UFC Fight Night 282 turnuvası öncesinde resmi tartı töreni gerçekleştirildi. Özbekistanlı Bogdan Guskov ve Ramazan Temirov belirlenen limitleri karşılayarak rakipleriyle aynı kiloda tartıldı.
Artık tüm gözler 25 Temmuz'da «Etihad Arena»da yapılacak dövüşlere çevrildi. Guskov turnuvanın ana maçında Magomed Ankalaev ile, Temirov ise Steve Erceg ile karşı karşıya gelecek.
Guskov ve Ankalaev aynı kiloda
Yarı ağır sıklet ana karşılaşmasının katılımcıları tartıda aynı sonucu verdi.
Hem Bogdan Guskov hem de Magomed Ankalaev 93,2 kilogram geldi. Böylece, iki dövüşçünün oktagonda karşılaşması için resmi sürecin önemli bir aşaması geride kaldı.
Bu müsabaka, Guskov'un UFC kariyeri için belirleyici bir öneme sahip olabilir. Yüksek sıralamadaki bir rakibe karşı alınacak galibiyet, onu klasmanın en güçlü dövüşçüleri arasına taşıyacaktır.
Temirov da dövüşüne hazır
Sinek sıklette Özbekistan'ın bir diğer temsilcisi Ramazan Temirov, Avustralyalı Steve Erceg ile kozlarını paylaşacak.
Her iki dövüşçü de tartıda 57,2 kilogram sonucunu kaydetti.
Erceg, üst düzey rakiplerle dövüşme tecrübesine sahip. Temirov için ise bu maç, UFC'deki konumunu sağlamlaştırmak ve klasmanda yükselmek adına önemli bir sınav olacak.
Ana karttaki tüm eşleşmeler
Sıklet
Dövüş
Kilo
Yarı ağır
Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov
93,2 — 93,2 kg
Sinek
Steve Erceg — Ramazan Temirov
57,2 — 57,2 kg
Yarı orta
Islam Dulatov — Wellington Turman
77,6 — 77,1 kg
Ağır
Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune
120,4 — 117 kg
Hafif
Magomed Zainukov — Damian Rzepecki
70,5 — 70,5 kg
Yarı orta
Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev
77,6 — 77,6 kg
Ana karttaki dövüşlerin çoğunda kilo değerleri birbirine çok yakındı. Bu da oktagonda fiziksel üstünlükten ziyade teknik ve seçilen taktiğin önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.
Prelim kart sonuçları
Başlangıç kartında da bir dizi deneyimli ve gelecek vaat eden dövüşçü yer alıyor.
Sıklet
Dövüş
Kilo
Ağır
Waldo Cortes-Acosta — Thomas Petersen
112,5 — 111,1 kg
Yarı ağır
Dustin Jacoby — Muhammad Said
93 — 93,4 kg
Yarı orta
Santiago Ponzinibbio — Sam Patterson
77,6 — 77,3 kg
Hafif
Ismael Bonfim — Axel Sola
70,5 — 70,5 kg
Yarı ağır
Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov
93,4 — 93,2 kg
Hafif
Nurullo Aliev — Mike Davis
70,8 — 70,8 kg
Horoz
Abdul Hussein — Cody Gibson
61,5 — 61,7 kg
Prelim kartta Dustin Jacoby, Santiago Ponzinibbio ve Ismael Bonfim gibi tanınmış dövüşçülerin yer alması turnuvaya olan ilgiyi daha da artırıyor.
Ana merak konusu — Guskov sansasyon yaratacak mı?
Bogdan Guskov, kısa süreli bir çağrı üzerine UFC'nin en tehlikeli yarı ağır sıklet dövüşçülerinden birine karşı çıkıyor. Güçlü yumrukları Ankalaev için ciddi bir tehdit oluşturabilir.
Ankalaev ise tecrübe, güreş ve oktagon kontrolü konusunda üstünlüğe sahip. Bu nedenle ana maçta Guskov'un nakavt gücü ile Ankalaev'in çok yönlü stili arasındaki çatışma belirleyici olacak.
Dövüşler 25 Temmuz'da gerçekleşecek
UFC Fight Night 282 turnuvası, 25 Temmuz'da Abu Dabi'deki «Etihad Arena» kompleksinde düzenlenecek.
Özbekistanlı hayranlar için gecenin ana odak noktası iki maç olacak: Bogdan Guskov — Magomed Ankalaev ve Ramazan Temirov — Steve Erceg.
Sizce Guskov ve Temirov'dan hangisi Abu Dabi'de daha parlak bir galibiyet alacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.
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