Fransa Milli Takımı'nda yeni dönem: Thierry Henry teknik direktörlük hayali kuruyor

Fransa futbolu önümüzdeki yıllarda büyük değişimlerin eşiğinde. Mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın yerini Zinedine Zidane'a bırakması beklenirken, bir diğer efsanevi golcü Thierry Henry de gelecekte "Les Bleus"u yönetme arzusunu gizlemiyor. 1998 Dünya Kupası şampiyonu neslin, milli takımın başında birbirinin yerini alması beklenen yeni bir trend haline gelebilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Arsenal ve Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Thierry Henry, teknik direktörlük alanında kendini kanıtlama fırsatı buldu. Son başarısı olarak 2024 Paris Olimpiyatları gösterilebilir. Henry yönetimindeki Fransa Olimpiyat Takımı finale kadar yükselerek gümüş madalya kazandı. Finalde İspanya'ya mağlup olsalar da, uzmanlar Henry'nin gençlerle çalışma becerisini yüksek puanladı.

Goal.com'a verdiği röportajda Henry'nin eski takım arkadaşı Jeremie Aliadiere bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Aliadiere'ye göre Thierry, ülkesine hizmet etmeyi çok istiyor. "Thierry'nin bu görevi üstlenmekten mutluluk duyacağına eminim. Onun vatanseverliğini ve Fransa'ya olan sevgisini herkes Olimpiyat Oyunları'nda gördü. Bu hedef her zaman aklının bir köşesinde" diyor Aliadiere.

Deneyim ve gelecek planları

Henry'nin teknik direktörlük kariyeri çeşitli aşamalardan oluştu. Monaco ve MLS ekibi Montreal Impact'te teknik direktör olarak görev yaptı, ayrıca Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcılığını üstlendi. Şu anda 48 yaşındaki uzman yorumculuğa dönmüş olsa da, uygun teklifleri değerlendirmeye hazır. Onun için Fransa Milli Takımı her zaman öncelikli hedef olmaya devam edecek.

Fransa Milli Takımı'nı 14 yıldır Didier Deschamps yönetiyor. Onun yönetiminde takım 2018'de Dünya Kupası'nı kazandı ve UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu. Deschamps'tan sonra göreve, Real Madrid ile üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Zinedine Zidane'ın gelmesi neredeyse kesinleşmiş durumda. Zidane'ın Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele gibi yıldızlarla yeni zirvelere ulaşması bekleniyor.

Fransa Futbol Federasyonu için 1998 "altın nesil" temsilcilerine güvenmek bir gelenek haline geliyor. Zinedine Zidane dönemi başarılı bir şekilde sona ererse, Thierry Henry mantıksal olarak bir sonraki ana aday olabilir. Uluslararası arenadaki itibarı ve genç oyuncularla kurduğu iletişim, Les Bleus için büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Henry şimdilik acele etmiyor. Futbol yorumcusu olarak deneyim kazanmaya devam ediyor ancak büyük teknik direktörlük sahnesine dönmek için doğru zamanı bekliyor. Fransa Milli Takımı'nın geleceğinin bir kez daha efsanelerin ellerinde olma ihtimali oldukça yüksek.