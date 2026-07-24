James Webb ünlü bir yıldız sisteminde dev bir gezegen keşfetti

Gökbilimciler James Webb uzay teleskobu yardımıyla Beta Pictoris d adlı bir ötegezegeni tespit etmeyi başardı. Yeni gök cismi, Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıkta bulunan genç bir yıldız sisteminin parlak toz diski içinde gizlenmiş olup, bu keşif modern astronomi için önemli olaylardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu konuda ScienceDaily yayını haber verdi.

Edinilen bilgilere göre araştırma, San Diego'daki California Üniversitesi bilim insanları tarafından, Aidan Gibbs liderliğinde yürütüldü. Bilimsel çalışmanın sonuçları uluslararası uzmanların dikkatine sunuldu. Keşif, önceden bilinen Beta Pictoris d gezegeninin atmosferini inceleme sürecinde NIRSpec spektrografı yardımıyla gerçekleştirildi.

Araştırma sırasında bilim insanları, her zamanki gibi doğrudan görüntü almak yerine gezegen atmosferinin kimyasal spektrumunu analiz ettiler. Özellikle karbon monoksit, su buharı ve metana dair sinyaller kaydedildi. İşte bu veriler, nesnenin gerçekten bir ötegezegen olduğunu doğrulamaya hizmet etti. Aynı zamanda bu sonuçlar, onun arka plandaki bir yıldız veya kahverengi cüce olabileceğine dair önceki tahminleri de çürüttü.

Ek incelemeler MIRI enstrümanı ve Çok Büyük Teleskop (VLT) aracılığıyla elde edilen gözlem verilerine dayanarak gerçekleştirildi. Bu da elde edilen sonuçların güvenilirliğini daha da pekiştirdi.

Bilim insanlarının verilerine göre, Beta Pictoris dnin kütlesi Jüpiter'in kütlesinden en az iki kat daha büyük. Gezegen, kendi yıldızı etrafında yaklaşık 30 astronomik birim mesafede dönüyor. Bu mesafe, Güneş sistemindeki Neptün'ün yörüngesine yakın kabul ediliyor.

Uzmanların belirttiğine göre, bu keşif bir başka yönüyle de önem taşıyor. Çünkü bu, güçlü parlak toz diskinin etkisine rağmen, orta hassasiyetli spektroskopi yöntemi kullanılarak bir ötegezegenin tespit edildiği ilk vaka olarak tarihe geçti.

Hatırlatmak gerekir ki, daha önce bilim insanları Dünya'dan yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta, Zürafa (Camelopardalis) takımyıldızında bulunan GJ 3378b gezegeni hakkında da ilginç bilgiler yayınlamıştı. Araştırmalara göre bu gezegen, Dünya dışında yaşamın var olabileceği en umut verici adaylardan biri olarak kabul ediliyor.

Yeni bilimsel sonuçlara göre, GJ 3378b kendi yıldızının yaşam kuşağı, yani yaşama elverişli bölgesinde yer alıyor. Bu da orada sıvı suyun bulunabileceğini ve yaşam için gerekli koşulların oluşmuş olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları gelecekte bu ve diğer ötegezegenleri daha derinlemesine incelemeyi planlıyor.