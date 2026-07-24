Inter, Cristian Romero transferi için görüşmeleri hızlandırdı

İtalya'nın son şampiyonu Inter, savunma hattını güçlendirmek için ciddi bir adım attı. Milano ekibi, Tottenham savunmacısı Cristian Romero'nun transferi için görüşmelerde belirleyici aşamaya girdi. Bu anlaşmanın, kulübün yaz transfer dönemindeki en büyük yatırımı olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, Arjantinli futbolcunun menajeri Ciro Palermo şu anda Milano'da bulunuyor. Bu gelişmenin, Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun şehre dönüşüyle aynı zamana denk gelmesi, müzakerelerin hız kazandığının bir göstergesi. Tarafların önümüzdeki saatlerde bir araya gelerek transferin mali detaylarını görüşmesi planlanıyor.

Transfer bedeli ve mali şartlar

Ancak anlaşmaya varmak kolay olmayacak. Tottenham, kaptanı için en az 50 milyon avro talep ediyor. Inter ise bu fiyatı düşürmeye çalışarak, futbolcunun İtalya'ya dönme isteğinden yararlanmak istiyor. Bilgi olarak, Cristian Romero geçen yıl Londra ekibiyle 2029 yılına kadar geçerli, yıllık 12 milyon avro maaşlı büyük bir sözleşme imzalamıştı.

Inter yönetimi için bu transfer şu anda öncelikli görev. Francesco Acerbi, Matteo Darmian ve Stefan de Vrij gibi tecrübeli savunmacıların takımdan ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör Cristian Chivu'nun elindeki savunma merkezinde boşluklar oluştu. Bu nedenle Milano ekibi, diğer alternatifleri askıya alarak tüm dikkatini Romero'ya çevirdi.

İtalya'ya dönüş ve Tottenham'daki durum

Cristian Romero için İtalya Serie A yabancı bir lig değil. 2018'den 2021'e kadar Genoa ve Atalanta kulüplerinde forma giyerek kendini kanıtlamıştı. Arjantin milli takımıyla Dünya Şampiyonu olan savunmacı için Milano kulübüne geçiş, kariyerinde yeni ve üst düzey bir basamak olabilir.

Tottenham'ın yeni projesinde ise Romero'ya yer olmadığı söyleniyor. Roberto De Zerbi yönetimindeki teknik ekip, takımı kökten yenilemeye karar verdi. Ayrıca futbolcunun kulüp yönetimiyle ilişkileri de soğumuş durumda. Bunun sebebinin, geçen sezon takım ligde kalma mücadelesi verirken Romero'nun sakatlığını tedavi ettirmek için Arjantin'e gitmesi olduğu belirtiliyor.

Şimdilik kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Eğer Inter istenen miktarı ödemeyi kabul ederse veya Tottenham ile orta yolu bulursa, önümüzdeki günlerde Serie A'nın en ses getiren transferlerinden biri gerçekleşebilir.