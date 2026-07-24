«Kimse onunla dövüşmek istemedi»: Guskov, Ankalayev ile maçı hakkında konuştu

·64·Spor
«Kimse onunla dövüşmek istemedi»: Guskov, Ankalayev ile maçı hakkında konuştu

Özbekistanlı UFC dövüşçüsü Bogdan Guskov Magomed Ankalayevile olan maçı kısa süreli bir çağrı üzerine kabul etmekte tereddüt etmediğini söyledi. Ona göre, eski bir şampiyonla ana kart maçında karşılaşmak, riske kıyasla çok daha büyük bir fırsat.

Guskov, galibiyetin onu şampiyonluk kemeri mücadelesine çok yaklaştırabileceğini vurguladı. Bu nedenle diğer dövüşçülerin reddettiği teklifi kabul etmeye karar verdi.

«Bu sadece Ankalayev'i yenmek meselesi değil»

Guskov Sports.ru yayın organına verdiği röportajda, bu maçın kariyeri için ne kadar önemli olduğunu açıkladı.

«Mesele Ankalayev'i yenip yenmemek değil. UFC sana eski bir şampiyonla dövüşme fırsatı sunuyor. Üstelik kazanırsan, bir sonraki maçın şampiyonluk kemeri için olabilir» dedi.

Özbekistanlı sporcu için bu sıradan bir sıralama maçı değil. Başarı, onu yarı ağır sıklet klasmanının en üst basamaklarına taşıyabilir.

Guskov, Ankalayev'i yenilmez görmüyor

Bogdan, rakibinin tecrübesini ve statüsünü kabul etse de, onu yenilmez bir dövüşçü olarak görmediğini belirtti.

«Magomed de herkes gibi sıradan bir insan. Birine sert bir yumruk atarsan, o da düşebilir.»

Guskov, en büyük silahı olan sert yumruklarına güveniyor. Ona göre oktagonda her dövüşçünün zayıf bir noktası vardır ve tek bir isabetli hamle maçın kaderini belirleyebilir.

«Titanyum plakası olsaydı başka olurdu»

Özbekistanlı dövüşçü, düşüncesini kendine has bir benzetmeyle sürdürdü.

«Eğer bana 'titanyum plakalı biriyle dövüşeceksin' deselerdi, onu yenmenin imkansız olduğunu bilirdim.»

Bu sözlerle Guskov, Ankalayev ne kadar güçlü olursa olsun, onun da hata yapabileceğini ve darbe alabileceğini kastetti.

Rakibinin isminden korkup büyük bir fırsatı kaçırmak istemedi.

Ana maç — büyük sahnede kendini gösterme fırsatı

Guskov ile Ankalayev arasındaki karşılaşma, UFC Fight Night 282 turnuvasının ana maçı olacak.

Bu statü Bogdan'a:

  • geniş bir kitle önünde kendini gösterme;

  • sıralamada hızla yükselme;

  • şampiyonluk maçına aday olma;

  • UFC'deki statüsünü yeni bir seviyeye taşıma imkanı veriyor.

Kısa hazırlık süresi riski artırıyor, ancak potansiyel ödül de bir o kadar büyük.

«Kimse istemiyor, ama ben buradayım»

Guskov, röportajın en etkileyici kısmında diğer dövüşçülerin Ankalayev ile karşılaşmak istemediğini vurguladı.

«Burada ana kart maçına çıkıp kendimi gösterme ve üst sıralara tırmanma fırsatım var. Kimse onunla dövüşmek istemiyor, ama ben buradayım.»

Şimdi Guskov'un önünde kariyerinin en zorlu ama en büyük fırsatlarını sunan bir maç var. Galibiyet onu klasmanda tamamen yeni bir statüye taşıyabilir.

Sizce Bogdan Guskov, kısa hazırlık süresine rağmen Ankalayev'i yenebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

Bogdan GuskovMagomed AnkalaevUFCÖzbekistanSports.ru
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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