Efsanevi Varta iflasın eşiğinde: Alman sanayi devi krizde

·73·Teknoloji
Efsanevi Varta iflasın eşiğinde: Alman sanayi devi krizde

Avrupa elektroteknik endüstrisinin simgelerinden biri olan, yaklaşık 140 yıllık geçmişe sahip Alman Varta şirketi resmen iflasın eşiğinde. Uzun yıllardır kaliteli akümülatör ve pil üreticisi olarak dünya çapında tanınan marka, finansal zorlukların üstesinden gelemedi. Bild gazetesinin finans çevrelerindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket iflas başvurusunda bulundu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Stuttgart Bölge Mahkemesi, Varta şirketinin ödeme güçlüğü çektiğine dair dört ayrı başvurunun ulaştığını doğruladı. Reuters ajansının verilerine göre, krizin temel nedeni yeni yatırımları çekme imkanının kalmamasıdır. Şu anda şirketin sahipleri olan Porsche otomobil konsorsiyumu ve Avusturyalı girişimci Michael Tojner, zarar eden bir işe daha fazla sermaye yatırmak istemiyor.

Şirketin bölünmesi bekleniyor

Uzmanlara göre, Varta'nın artık tek bir şirket olarak kalması pek olası görünmüyor. Büyük ihtimalle markanın varlıkları birkaç parçaya bölünerek satılacak. Deutsche Bank ve bir dizi hedge fonu gibi büyük kreditörlerin, şirketin ev tipi pil üreten kârlı bölümünü devralmayı planladığı belirtiliyor.

Aynı zamanda Michael Tojner, işitme cihazları için güç üniteleri de dahil olmak üzere mikro pil üreten bölüme ilgi gösterdiğini belirtti. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de, şirketin kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasının ve ayrı birimlerin satılmasının, işin en azından bir kısmını kurtarmanın tek yolu olduğunu yazıyor.

Varta'nın tarihi 1887 yılına dayanıyor ve neredeyse bir buçuk asır boyunca dünya pazarında lider konumda yer aldı. Şirketin ürünleri, basit ev aletlerinden karmaşık uzay programlarına kadar birçok alanda kullanıldı. Ancak son yıllarda Asya ülkeleri, özellikle Çinli üreticilerle artan rekabet, şirketin konumuna ciddi bir darbe vurdu.

Rekabet ve finansal düşüş

İstatistiklere göre, şirketin finansal durumu 2022 yılından itibaren keskin bir şekilde kötüleşmeye başladı. Tam o yıl, mikro pil satışlarından elde edilen gelir neredeyse yüzde 47 oranında azaldı. Özbekistan pazarında da Varta ürünleri dayanıklılığı ve kalitesiyle ünlüydü, ancak daha ucuz alternatiflerin çoğalması markanın genel satış hacmini olumsuz etkiledi.

2024 yılının başında Porsche ve Michael Tojner, şirketi kurtarmak için ek finansman sağlamış ve Varta borsadan çıkarılmıştı. Ancak bu önlemler de beklenen sonucu vermedi. Bugün Varta sadece pil değil, aynı zamanda evler ve sanayi kuruluşları için enerji depolama sistemleri de üretiyordu, ancak teknolojik yarışta geride kalmak ve yüksek maliyetler efsanevi markayı krize sürükledi.

VartaİflasAlmanyaTeknolojiAkümülatör
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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