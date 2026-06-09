Maniche: Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda ilk 11'de olmak zorunda

·6·Spor
Maniche: Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda ilk 11'de olmak zorunda

Portekiz milli takımının eski orta saha oyuncusu Maniche, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun hala milli takım için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Ona göre, 41 yaşına yaklaşmasına rağmen, beş kez "Altın Top" sahibi 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz hücumunun merkezinde olmalı. Bu haberi Goal.com

Maniche, günümüzde Portekiz kadrosunda Ronaldo'dan daha iyi bir forvet olmadığını belirtti. Futbolcunun yaşı ve hareketliliği konusunda tartışmalar olsa da, Al-Nassr yıldızının gol sezgisi ve profesyonelliği onu diğerlerinden ayırıyor. Maniche'e göre bu karar sadece prestij için değil, saf sonuçlara dayanmalı.

Eski Chelsea ve Atletico Madrid orta saha oyuncusu, Portekiz milli takımında teknik olarak güçlü birçok futbolcu olduğunu ancak Cristiano Ronaldo gibi soğukkanlı bir bitirici bulunmadığını vurguladı. Ona göre, Ronaldo'nun sahada varlığı rakip defansları dağıtmak ve takım arkadaşları için boş alanlar yaratmak açısından da önemli bir rol oynuyor.

Maniche ayrıca eski hocası Jose Mourinho'dan da bahsetti. "Özel Birinin" Real Madrid'e dönebileceği yönündeki haberlere değinen Maniche, Mourinho'nun tarzının eskidiği görüşüne katılmadığını söyledi. Maniche, Florentino Perez ile Mourinho arasındaki bağların güçlü olduğunu ve teknik direktörün hala yüksek baskı altında çalışabileceğini belirtti.

Cristiano RonaldoPortekizReal MadridJose MourinhoDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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