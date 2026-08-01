Newcastle, Tottenham Orta Sahası İçin Teklifini Ağustosa Erteliyor

·33·Spor
Newcastle, Tottenham Orta Sahası İçin Teklifini Ağustosa Erteliyor

Newcastle United kulübü, İsveçli orta saha oyuncusu Lucas Bergvall için resmi transfer teklifini 16 Ağustos'a kadar sunmama kararı aldı. Goal.com'un haberine göre bu stratejik gecikme, UEFA kurallarına uyum sağlamak ve finansal sorunların önüne geçmek amacıyla bilerek yapılıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, mevcut yaz transfer döneminde kulüpler arasındaki oyuncu takasları ve finansal fair-play kuralları sıkı bir şekilde denetleniyor. Newcastle bu taktiksel adımla UEFA tarafından getirilen yeni 45 günlük transfer kuralını delmeyi amaçlıyor. Bu durum doğrudan Sandro Tonali'nin Tottenham kadrosuna katılmasıyla bağlantılı.

Transferin Ertelenme Sebepleri

Sandro Tonali temmuz başında St James' Park'tan ayrılarak Tottenham'a transfer olmuştu. Manchester City kulübünün eski finansal danışmanı Stefan Borson'un belirttiğine göre Newcastle, tam da bu transfer sebebiyle ortaya çıkabilecek kısıtlamalardan kaçınmak için belirli bir süre beklemek zorunda.

Football Insider'a verdiği röportajda Borson şunları kaydetti: Newcastle ile ilgili durumu dikkatle takip ediyorlar ve Tonali transferiyle ilgili bir oyuncu takası olarak değerlendirilmemesi için 45 günlük sürenin dolmasını beklemeliler. Bu süre sona erdiğinde kulüp için müzakerelere devam etme yolu açılacak.

Bergvall'ın Tottenham'daki Durumu

Lucas Bergvall, Londra kulübünde ilk 11'deki yerini kaybettiği için yaz aylarında takımdan ayrılmak istiyor. Tottenham'ın kadroyu güçlendirmek amacıyla yaptığı yeni transferler, İsveçli futbolcunun sahaya çıkma şansını büyük ölçüde kısıtladı.

Daha önce Tottenham, adı açıklanmayan bir İngiliz kulübünün 50 milyon euroluk (yaklaşık 42 milyon sterlin) teklifini reddetmişti. Londralılar futbolcunun satışı için 60 milyon sterlin civarında bir meblağ talep ediyor ve bu duruşundan taviz vermiyor.

Newcastle ise kadroyu yenileme sürecini sürdürüyor. Haberlere göre teknik direktör Eddie Howe takımdan ayrılabilir, yerine Al-Hilal'in çalıştırıcısı Matthias Jaissle ana aday olarak görülüyor. Ayrıca Toni Kroos ve Anthony Gordon gibi futbolcuların ayrılığı ile Bruno Guimaraes'in Arsenal'e transfer olma ihtimali kulüpteki geçiş sürecini daha da karmaşık hale getiriyor.

Newcastle UnitedTottenham HotspurLucas BergvallTransferUEFA
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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