Tottenham, hazırlık maçında Chelsea karşısında dramatik bir galibiyet elde etti

·47·Spor
Tottenham, hazırlık maçında Chelsea karşısında dramatik bir galibiyet elde etti

Sidney'deki Accor Stadyumu'nda oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Tottenham, ezeli rakibi Chelsea'yi son dakikalarda bulduğu golle 2:1 mağlup etti. Goal.com'un haberine göre, Londra derbisi statüsündeki bu karşılaşma, hazırlık maçı olmasına rağmen oldukça çekişmeli ve heyecan dolu geçti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç tempolu ataklarla başladı ve henüz ilk dakikalarda skor açıldı. Sandro Tonali rakip kaleyi havalandırarak Tottenham'ı öne geçirdi. Ancak çok geçmeden Estevao Willian dengeyi sağlayarak skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

Kırmızı kart ve maç senaryosunun değişmesi

İkinci devrenin başı itibarıyla sahadaki durum gerginleşti. İkinci yarının henüz dördüncü dakikasında Tottenham savunmacısı Kevin Danso büyük bir hata yaparak Joao Pedro'yu faulle durdurdu. Maçın hakemi Alex King, net bir gol şansını engellediği gerekçesiyle savunmacıya kırmızı kart gösterdi.

Maçın neredeyse yarısını bir kişi eksik oynamak zorunda kalan Tottenham tamamen savunmaya çekildi. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea top kontrolünü tamamen ele alarak rakip kale önünde sürekli tehlikeli pozisyonlar yarattı.

Kalecinin güveni ve belirleyici gol

Sahada sayısal üstünlük kuran Chelsea futbolcuları Estevao, Pedro ve Cole Palmer gibi liderlerin çabalarıyla skoru değiştirmeye çalıştı. Ancak Tottenham kalecisi Antonin Kinsky rakibin tüm şutlarını savuşturarak takımını mutlak gollerden kurtardı.

Karşılaşmanın son on dakikasına girilirken Xabi Alonso bir dizi genç oyuncu ile yaz transferlerini oyuna alarak kadroyu yeniledi. Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo ve Liam Delap gibi oyuncuların katılımı takımın hücum temposunu etkiledi ve oyundaki üstünlüklerini biraz olsun azalttı.

Maçın bitimine bir dakika kala ise Richarlison fırsatı iyi değerlendirerek yakın mesafeden gol attı ve Tottenham'a galibiyeti getirdi. Böylece eksik kalan Spurs, sezon öncesi tur kapsamındaki önemli maçta rakibini mağlup etti.

TottenhamChelseaRicharlisonXabi AlonsoFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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