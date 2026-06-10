Chelsea, yaz transfer penceresinde bu yedi futbolcusunu satmayacak

·7·Spor
Chelsea, yaz transfer penceresinde bu yedi futbolcusunu satmayacak

Avrupa transfer piyasasında rekabetin kızıştığı bir dönemde, Sisli Albion'un en ünlü devlerinden biri olan Londra'nın Chelsea kulübü, kadrosunu korumak ve geleceğin temelini güçlendirmek konusunda kesin bir karar aldı. 'Aristokratlar', mevcut yaz transfer dönemi boyunca kadrolarındaki bazı kilit ve umut verici oyuncular için diğer kulüplerden gelecek hiçbir mali teklifi değerlendirmemeyi hedefliyor. Saygın muhbir ve gazeteci Simon Johnson'ın sağladığı son özel bilgilere göre, Londra kulübünün yönetimi takımın yedi yıldızını 'dokunulmaz' ilan etti.

Kaynak, 'mavilerin' bu yetenek sahiplerini ne kadar büyük meblağlar olursa olsun satmayı aklından bile geçirmediklerini özellikle belirtiyor. Her türlü transfer teklifinden korunacak bu dokunulmaz futbolcuların listesinde şu oyuncular yer alıyor:

  • Takım kaptanı ve defansın direği Reece James;

  • Geçen sezon gerçek bir sansasyona dönüşen hücum yıldızı Cole Palmer;

  • Sahanın ortasındaki 'motor' Moises Caicedo;

  • Defans hattının genç direği Levi Colwill;

  • Takımın geleceği olarak görülen yetenekli Estevao;

  • Hücumcu ve çevik Joao Pedro;

  • Ayrıca kulübün akademisinden yetişen, umut verici defans oyuncusu Josh Acheampong.

Londralı aristokratların transfer piyasasındaki bu kadar kararlı ve dirençli duruşu elbette boşuna değil. Hatırlatmak gerekirse, yakın zamanda futbol dünyasında büyük yankı uyandıran ve Leverkusen'in Bayer kulübüyle mucizeler yaratan ünlü İspanyol uzman Xabi Alonso, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak atanmıştı.

Yetenekli teknik adam, Londra deviyle 30 Haziran 2030'a kadar uzanan uzun vadeli stratejik bir sözleşme imzaladı. Sözleşme şartlarına göre, İspanyol uzman 'Stamford Bridge'deki sorumluluklarına bu yılın 1 Temmuz'undan itibaren resmi olarak başlayacak. Tam da Alonso'nun talebi ve yeni projesi sayesinde yukarıda isimleri belirtilen yedi futbolcu, takımın yeni dönemdeki ana temeli olarak belirlendi. Londra taraftarları yeni sezonda Chelsea'den sadece şampiyonluk ve güzel oyunlar bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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