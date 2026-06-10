Benfica, Marco Silva ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

Avrupa futbolunun en ünlü ve geleneksel kulüplerinden biri olan Lizbon ekibi Benfica'da teknik direktörlük sisteminde büyük değişiklikler resmileşti. 'Kartallar', önümüzdeki yıllardaki yeni zaferlerini ve stratejik planlarını ünlü ve deneyimli Portekizli uzman Marco Silva ile ilişkilendirmeye karar verdi. Lizbon devi, 48 yaşındaki yetenekli ve taktiksel açıdan güçlü teknik adamla iki yıllık resmi sözleşme imzalandığını taraftarlarına duyurdu. Anlaşma şartlarına göre, taraflar için memnuniyet verici sonuçlar alınması halinde sözleşme bir yıl daha uzatılabilecek.

Bu teknik direktör ataması Avrupa basınında boşuna büyük ilgi uyandırmıyor. Bir süre önce Benfica yönetimi, Real Madrid ile sözleşme imzalaması beklenen ünlü teknik direktör José Mourinho ile mevcut sözleşmesini erken feshetme kararı aldığını açıklayan beklenmedik bir açıklamada bulundu. Portekiz devi, anlaşmadan vazgeçmek ve sözleşmeyi bozmak karşılığında 'Özel Bir' teknik adama 15 milyon Euro gibi büyük bir tazminat ödediğini resmen duyurmuştu. Bu ses getiren finansal adımın ardından Lizbon'un direksiyonu Marco Silva'ya emanet edildi.

Bilgi niteliğinde belirtmek gerekirse, Marco Silva Portekiz futboluna dönmeden önce İngiltere Premier Ligi'nde, daha doğrusu Londra ekibi Fulham'da başarılı bir kariyer sürdürüyordu. Bu yılın 2 Haziran tarihinde Londra kulübü, tam 5 yıllık verimli ve tarihi çalışmanın ardından deneyimli uzmanın takımdan tamamen ayrıldığını açıklayan resmi bir bildiri yayınlamıştı. Şimdi ise ülkesinde Benfica gibi güçlü bir takımı yönetirken, hem yerel ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında yeni başarılara imza atmaya çalışacak.

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