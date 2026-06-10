Vincent Kompany kararını değiştirdi: Alphonso Davies Bayern'den ayrılabilir

·2·Spor
Vincent Kompany kararını değiştirdi: Alphonso Davies Bayern'den ayrılabilir

Alphonso Davies'in Bayern'den ayrılışı neredeyse kesinleşti. Sport Bild'in haberine göre, Suudi Arabistan kulüpleri, Alman devi ve Kanadalı futbolcu ile önümüzdeki yaz transfer dönemi için temasa geçti. Münih cephesinde kulüp temsilcileri arasında olası transfer şartlarının görüşüldüğü iddia ediliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Davies, 2025'in başında Bayern ile olan sözleşmesini 2030'a kadar uzatmış olsa da, Münih'teki geleceği son dönemde büyük tartışmalara yol açıyor. Futbolcunun yıllık 15 milyon Euro'luk maaşı ve yaşadığı kronik sakatlıklar, yönetimi sol beki satmayı düşünmeye zorladı.

2025 baharında dizinden geçirdiği ağır sakatlıktan bu yana Alphonso Davies eski formuna kavuşmakta zorlanıyor. Tekrarlayan kas sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncunun, son sakatlığı sebebiyle Kanada milli takımıyla Dünya Kupası'nı kaçırması bekleniyor.

Sonuç olarak teknik direktör Vincent Kompany fikrini değiştirdi. Daha önce Davies'i destekleyen tecrübeli çalıştırıcı, artık yeni bir sol bek almayı takımın öncelikli hedefi olarak belirledi. Bayern, uygun bir teklif gelmesi durumunda masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan kulüplerinin sınırsız mali imkanları bu transferi hızlandırabilir. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun, hala dünyanın en iyi beklerinden biri olarak görülmesi nedeniyle Suudi Pro Ligi'ne gitmeye sıcak bakması pek olası görünmüyor.

BayernAlphonso DaviesVincent KompanyTransferlerFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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