Futbolcu Mohammed Fuseini Brüksel'de silahlı saldırıya uğradı

Royale Union Saint-Gilloise forması giyen forvet oyuncusu Mohammed Fuseini, Brüksel'deki bir gece kulübünün yakınında beş saldırgan tarafından vahşice darbedildi ve değerli eşyaları gasbedildi. Het Laatste Nieuws'un haberine göre, Gana milli takımının 24 yaşındaki futbolcusu gece kulübünden ayrılıp şahsi aracına doğru giderken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Olay, pazar günü sabah saat 06:30 sıralarında Brüksel'deki Avenue Louise'de meydana geldi. Mağdur otomobiline yaklaşırken maskeli beş şüpheli onu zorla araçtan indirdi. Mohammed Fuseini direnmeye çalışmasına rağmen, saldırganlardan üçü onu boğazını sıkarak yere düşürdü ve üzerine çıkarak değerli eşyalarını zorla aldı.

Saldırganlar futbolcunun cep telefonunu ve değeri 8 bin ile 14 bin euro arasında değişen Rolex Datejust kol saatini çaldı. Olay yerinde bulunan takım arkadaşlarından biri yaşanan suçu cep telefonuyla kaydetmeyi başardı. Bu video kaydı, kolluk kuvvetlerinin şüphelileri kısa sürede tespit etmesinde ve izlerini sürmesinde önemli bir delil görevi gördü.

Kulübün resmi açıklaması ve tıbbi yardım

Royale Union Saint-Gilloise basın servisinden alınan bilgiye göre futbolcu olaydan hemen sonra hastaneye kaldırıldı ve gerekli sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüp yönetimi Brüksel polisine hızlı ve profesyonel çalışmaları için teşekkür etti. Aldığı yaraların çok ciddi olmaması sayesinde futbolcu kısa süre içinde antrenmanlara geri döndü.

Brüksel Savcılığının açıklamasına dayandırılan habere göre, söz konusu soygunla ilgili yürütülen hızlı operasyonlar sonucunda 23 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde mağdurlara ait çalınan eşyalar bulundu. Şu anda Haren cezaevinde tutulan şüpheliye karşı, organize suç grubu tarafından işlenen şiddet ve gasp suçlamalarıyla resmi dava açıldı.

Şüphelinin avukatı Samuel Rosenblatt basına verdiği demeçte müvekkilinin işlenen suçun ciddiyetini kavradığını ve pişman olduğunu belirtti. Ayrıca soruşturma devam ettiği için başka detay paylaşamayacağını vurguladı. Saldırıya uğrayan üç kişiden ikisinin olay nedeniyle geçici olarak iş göremez hale geldiği açıklandı.

Bu sezon takımında istikrarlı bir performans sergileyen Mohammed Fuseini için bu olay sahaların dışında ağır bir psikolojik darbe oldu. Hatırlatılacağı üzere futbolcu 2025-2026 sezonunda kas, ayak bileği ve diz sakatlıkları nedeniyle 145 gün sahalardan uzak kalmış ve 25 maç kaçırmıştı. Kulübüyle olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.