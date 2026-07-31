Futbolcu Mohammed Fuseini Brüksel'de silahlı saldırıya uğradı

·52·Spor
Futbolcu Mohammed Fuseini Brüksel'de silahlı saldırıya uğradı

Royale Union Saint-Gilloise forması giyen forvet oyuncusu Mohammed Fuseini, Brüksel'deki bir gece kulübünün yakınında beş saldırgan tarafından vahşice darbedildi ve değerli eşyaları gasbedildi. Het Laatste Nieuws'un haberine göre, Gana milli takımının 24 yaşındaki futbolcusu gece kulübünden ayrılıp şahsi aracına doğru giderken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Olay, pazar günü sabah saat 06:30 sıralarında Brüksel'deki Avenue Louise'de meydana geldi. Mağdur otomobiline yaklaşırken maskeli beş şüpheli onu zorla araçtan indirdi. Mohammed Fuseini direnmeye çalışmasına rağmen, saldırganlardan üçü onu boğazını sıkarak yere düşürdü ve üzerine çıkarak değerli eşyalarını zorla aldı.

Saldırganlar futbolcunun cep telefonunu ve değeri 8 bin ile 14 bin euro arasında değişen Rolex Datejust kol saatini çaldı. Olay yerinde bulunan takım arkadaşlarından biri yaşanan suçu cep telefonuyla kaydetmeyi başardı. Bu video kaydı, kolluk kuvvetlerinin şüphelileri kısa sürede tespit etmesinde ve izlerini sürmesinde önemli bir delil görevi gördü.

Kulübün resmi açıklaması ve tıbbi yardım

Royale Union Saint-Gilloise basın servisinden alınan bilgiye göre futbolcu olaydan hemen sonra hastaneye kaldırıldı ve gerekli sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüp yönetimi Brüksel polisine hızlı ve profesyonel çalışmaları için teşekkür etti. Aldığı yaraların çok ciddi olmaması sayesinde futbolcu kısa süre içinde antrenmanlara geri döndü.

Brüksel Savcılığının açıklamasına dayandırılan habere göre, söz konusu soygunla ilgili yürütülen hızlı operasyonlar sonucunda 23 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde mağdurlara ait çalınan eşyalar bulundu. Şu anda Haren cezaevinde tutulan şüpheliye karşı, organize suç grubu tarafından işlenen şiddet ve gasp suçlamalarıyla resmi dava açıldı.

Şüphelinin avukatı Samuel Rosenblatt basına verdiği demeçte müvekkilinin işlenen suçun ciddiyetini kavradığını ve pişman olduğunu belirtti. Ayrıca soruşturma devam ettiği için başka detay paylaşamayacağını vurguladı. Saldırıya uğrayan üç kişiden ikisinin olay nedeniyle geçici olarak iş göremez hale geldiği açıklandı.

Bu sezon takımında istikrarlı bir performans sergileyen Mohammed Fuseini için bu olay sahaların dışında ağır bir psikolojik darbe oldu. Hatırlatılacağı üzere futbolcu 2025-2026 sezonunda kas, ayak bileği ve diz sakatlıkları nedeniyle 145 gün sahalardan uzak kalmış ve 25 maç kaçırmıştı. Kulübüyle olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Mohammed FuseiniRoyale Union Saint-GilloiseBrükselGaspGana Milli Takımı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüLionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüBugün, 05:30Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiArsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiBugün, 01:56Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıReal Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıDün, 23:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor