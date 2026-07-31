Pakistan Yönetimindeki Keşmir'de Polis 30 Göstericiyi Vurarak Öldürdü

·223·Dünya
Pakistan Yönetimindeki Keşmir'de Polis 30 Göstericiyi Vurarak Öldürdü

Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde seçimler sırasında meydana gelen çatışmalar sonucunda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Bu konuda The Independent haber bildirdi.

Yasaklı Avami Eylem Komitesi (JAAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, kurbanlar polis tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Hareket temsilcilerinin iddiasına göre, 27 Temmuz'da en az 25 kişi, 28 Temmuz'da ise beş kişi daha yaşamını yitirdi.

JAAC aktivistlerinden İmtiaz Aslam'ın video mesajında, polisle yaşanan çatışmalarda sivil halk ve gençler arasında da can kayıpları olduğu belirtildi. Onun ifadelerine göre, hayatını kaybedenler arasında hareketin kurucusu Ömer Nazir Keşmiri'nin kardeşi Osman Nazir ve iki Belucistan vatandaşı da bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 20 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Hareketin sözcüsü S.A. Han, Mirpur şehrinde güvenlik güçlerinin silahlı olmayan göstericilere karşı ateşli silah kullandığını vurguladı. İddiasına göre, daha sonra hayatını kaybedenlerin cesetleri olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu iddialar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Amnesty International örgütü olayla ilgili hızlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Örgüt ayrıca bölgede internet bağlantısının yeniden sağlanması ile medya ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye girişine izin verilmesinin gerekliliğini belirtti.

Pakistan hükümeti ise barışçıl göstericilere ateş açıldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Ülke Enformasyon Bakanı Atta Tarar, protestoların arkasında Hindistan'ın olduğunu iddia etti. JAAC temsilcileri ise bu suçlamaları temelsiz olarak nitelendirerek, hareketlerinin yerel halkın sosyal ve ekonomik taleplerine odaklandığını vurguladı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDrone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDün, 23:5133 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğuldu33 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğulduDün, 22:41100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat EttiDün, 20:13Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduHastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduDün, 19:44Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediDün, 19:02Büyü yapıldığı söylenen olayBüyü yapıldığı söylenen olayDün, 18:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor