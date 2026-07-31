Pakistan Yönetimindeki Keşmir'de Polis 30 Göstericiyi Vurarak Öldürdü

Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde seçimler sırasında meydana gelen çatışmalar sonucunda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Bu konuda The Independent haber bildirdi.

Yasaklı Avami Eylem Komitesi (JAAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, kurbanlar polis tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Hareket temsilcilerinin iddiasına göre, 27 Temmuz'da en az 25 kişi, 28 Temmuz'da ise beş kişi daha yaşamını yitirdi.

JAAC aktivistlerinden İmtiaz Aslam'ın video mesajında, polisle yaşanan çatışmalarda sivil halk ve gençler arasında da can kayıpları olduğu belirtildi. Onun ifadelerine göre, hayatını kaybedenler arasında hareketin kurucusu Ömer Nazir Keşmiri'nin kardeşi Osman Nazir ve iki Belucistan vatandaşı da bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 20 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Hareketin sözcüsü S.A. Han, Mirpur şehrinde güvenlik güçlerinin silahlı olmayan göstericilere karşı ateşli silah kullandığını vurguladı. İddiasına göre, daha sonra hayatını kaybedenlerin cesetleri olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu iddialar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Amnesty International örgütü olayla ilgili hızlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Örgüt ayrıca bölgede internet bağlantısının yeniden sağlanması ile medya ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye girişine izin verilmesinin gerekliliğini belirtti.

Pakistan hükümeti ise barışçıl göstericilere ateş açıldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Ülke Enformasyon Bakanı Atta Tarar, protestoların arkasında Hindistan'ın olduğunu iddia etti. JAAC temsilcileri ise bu suçlamaları temelsiz olarak nitelendirerek, hareketlerinin yerel halkın sosyal ve ekonomik taleplerine odaklandığını vurguladı.