Pakistan'daki Madende Şiddetli Patlama 32 Madencinin Canına Mal Oldu

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen şiddetli patlama en az 32 madencinin hayatına mal oldu. Facia ile ilgili kurtarma çalışmaları ve incelemeler devam ediyor. Ülke yetkililerine dayandırılan bilgilere göre Al Jazeera haber verdi.

Bildirildiğine göre, kaza 30 Temmuz tarihinde Kuveyt (Kvetta) şehri yakınlarındaki Sorange kömür madeninde meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamaya, maden içinde metan gazının birikmesi sebep oldu.

Eyalet afet yönetimi yetkilisinin bildirdiğine göre, kurtarıcılar ilk olarak 29 madencinin cesedini yeryüzüne çıkardı. Daha sonra maden içinde hayatını kaybeden üç işçinin cesedi daha bulundu.

Olayın üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen kurtarma ekipleri arama çalışmalarını durdurmadı. Ancak yetkililer, sağ kalanları bulma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

Resmi bilgilere göre, patlamanın meydana geldiği sırada maden içinde 36 madenci çalışıyordu. Şiddetli şok dalgası sonucunda birbirine yakın konumdaki iki maden ocağı da ciddi zarar gördü.

Uzmanlar belirtiyor ki, Pakistan'ın kömür madenciliği sektöründe, özellikle Belucistan eyaletinde, güvenlik gereksinimlerine tam olarak uyulmaması sonucunda bu tür facialar sık sık meydana geliyor. Özellikle havalandırma sisteminin yetersiz olması, gaz kontrol mekanizmalarındaki eksiklikler ve iş güvenliği tedbirlerinin tam olarak sağlanamaması temel faktörler olarak gösterilmektedir.

Buna rağmen Belucistan'daki binlerce sakin, düşük ücretlere ve yüksek risklere rağmen geçim kaynağı olarak kömür sektöründe çalışmak zorunda kalmaktadır.