Ancelotti İtalya Milli Takımı'nı reddetti: Neden Brezilya'da kalmayı seçti?

Dünya futbolunun en deneyimli ve başarılı teknik direktörlerinden biri olan ve şu anda Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Carlo Ancelotti, kendi ülkesi İtalya'dan gelen teklifi resmen reddettiğini doğruladı. "Papa Carlo" lakabıyla tanınan uzman isim, "Squadra Azzurra"nın başına geçme fırsatı yerine, "Pentacampeones" ile başladığı yola devam etmeyi tercih etti.

Zamin.uz, bu sansasyonel kararın nedenlerini ve Ancelotti'nin Brezilya'daki gelecek planları hakkında ayrıntılı bilgiler sunuyor.

Para değil, insanlık: Ancelotti'nin sadakati

ESPN'e verdiği röportajda 67 yaşındaki İtalyan teknik adam, İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) teklifini reddetmesinin nedeninin para veya sözleşme şartları olmadığını açıkça belirtti. Temel faktör, manevi sorumluluk ve sadakattir.

“Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) ve bu ülkeye karşı sorumluluklarım var, çünkü burada ilk yılımda bile çok sıcak karşılandım. Elbette İtalya Futbol Federasyonu'na minnettarlığımı sundum ancak burada kalmak istiyorum” – dedi Carlo Ancelotti.

Teknik direktör, kendisini içtenlikle kabul eden ve çalışma fırsatı veren bir kurumda görevine devam etmenin en doğru ve adil karar olduğunu vurguladı. Bu durum, Ancelotti'nin sadece profesyonel değil, aynı zamanda yüksek insani değerlere sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

2030 Dünya Kupası'na doğru: Uzun vadeli proje ve acı verici mağlubiyet

Carlo Ancelotti'nin Brezilya'daki geleceği uzun vadeli planlara dayanıyor. Bu yılın Mayıs ayında, Brezilya Futbol Konfederasyonu ile mevcut sözleşmesini 4 yıl daha, yani 2030 Dünya Kupası'na kadar uzattı.

Bu kararın, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından alınması dikkat çekici. Hatırlatmak gerekirse, 5 kez dünya şampiyonu olan Brezilya, İtalyan teknik adam yönetiminde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Norveç'e beklenmedik bir şekilde mağlup olarak turnuvaya erken veda etmişti.

Ancak CBF yönetimi Ancelotti'ye güvenmeye devam etti ve ona takımı kökten yenileme ve 2030'da altın madalyaları geri getirme görevini verdi.

Carlo Ancelotti'nin Brezilya'daki kariyeri (Mevcut durum)

Gösterge Detaylar Teknik Direktör Carlo Ancelotti (İtalya, 67 yaşında) Takım Brezilya Milli Takımı Yeni sözleşme süresi 2030 Dünya Kupası sonuna kadar Ana hedef 2030 Dünya Kupası şampiyonluğu 2026 Dünya Kupası sonucu Son 16 turu (Norveç'e mağlubiyet) Reddedilen teklif İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü

Sonuç: Brezilya futbolunda yeni bir dönem mi?

Carlo Ancelotti'nin İtalya teklifini reddedip Brezilya'da kalması, modern futbolda nadir görülen bir durum. Teknik direktör, kendi vatanı yerine kendisine güvenen ancak son turnuvada başarısız olan projeyi seçti. Bu karar Brezilya futbolu için de büyük önem taşıyor. Takım istikrar kazandı ve artık deneyimli bir teknik adam yönetiminde hatalar üzerinde çalışıp 2030'a hazırlanma fırsatına sahip.

Ancelotti'nin bu kararı "Pentacampeones" taraftarlarına yeni bir umut veriyor. "Papa Carlo" ile birlikte Brezilya futbolunun eski görkemli günlerine döneceğine inanıyorlar.

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Kaynak: ESPN röportajı ve haberleri baz alınmıştır.