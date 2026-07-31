Intel Son 40 Yılda İlk Kez x86 Mimarisi Lisansını Verdi

·46·Teknoloji
Intel Son 40 Yılda İlk Kez x86 Mimarisi Lisansını Verdi

Tanınmış teknoloji devi Intel, tarihinin son on yıllarındaki en beklenmeyen hamlelerinden birini yaparak RosaicLabs adlı girişime Atom ailesine ait işlemci teknolojilerini kullanma hakkı tanıdı. Reuters ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu anlaşma şirket stratejisinde ciddi bir dönüm noktasına işaret ediyor; çünkü Intel, x86 mimarisini yabancı şirketlere lisanslama uygulamasından en son geçen yüzyılın 80'li yıllarının sonunda vazgeçmişti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kaynağa göre, yapılan anlaşma kapsamında RosaicLabs, mikroçiplerin tasarım aşamasında kullanılan RTL koduna (Register Transfer Level) doğrudan erişim hakkı elde ediyor. Bu durum, genç girişime Intel şirketinin yüksek performanslı ve enerji tasarruflu x86 çekirdekleri temelinde kendi özgün SoC (System on a Chip) tasarımlarını oluşturma imkanı tanıyor. Uzmanların belirttiğine göre, gelecekte üretilecek bu tür merkezi işlemciler sadece Intel Foundry tesislerinde değil, aynı zamanda üçüncü taraf fabrikalarda da üretilebilir.

Stratejik Dönüm Noktası ve Yeni Fırsatlar

Intel, geçen yüzyılın sonlarında pazar rekabetinden çekinerek kendi işlemci teknolojilerini başkalarına vermeyi neredeyse tamamen durdurmuştu. Mevcut sözleşme ise x86 mimarisindeki hakimiyeti korurken yeni gelir kaynakları açma ve teknolojiyi daha geniş ölçekte uygulama yönünde yeni bir girişim olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen taraflar henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.

Edinilen bilgiye göre RosaicLabs girişimi bu yılın mayıs ayında tescil edilmiş olup, yönetimi deneyimli risk sermayesi yatırımcısı Amardjit Gill tarafından yürütülüyor. Gill daha önce Intel CEO'su Lip-Bu Tan ile birlikte Nuvia ve Rivos gibi bir dizi umut vadeden projede işbirliği yapmıştı. Şu anda kapalı modda faaliyet gösteren girişimin yaklaşık 10 milyon dolar tutarında finansman sağladığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, gelecekteki ürünlerin teknik özellikleri ve detayları sır gibi saklanıyor. Intel henüz hangi Atom çekirdeklerinin girişime verildiği ve oluşturulacak platformun tam olarak hangi pazar segmentlerini hedefleyeceği konusunda kesin bir bilgi sunmuş değil. Analistlerin görüşüne göre bu yaklaşım, Intel'e ana faaliyet alanı dışındaki özel yönelimlere nüfuz etme ve x86 geliştirmelerini daha verimli bir şekilde monetize etme imkanı tanıyor.

IntelRosaicLabsx86İşlemciTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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