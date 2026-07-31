Ekvador'da Bir Evde 7 Kişinin Yanmış Cesedi Bulundu

Ekvador'un güneyindeki Cañar eyaletinde yer alan bir evde yedi kişinin yanmış cesedi bulundu. Yerel kolluk kuvvetleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu konuda ülke yetkililerine dayanan CBS News haber bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre facia, 28 Temmuz günü La Troncal kasabasında meydana geldi. Polis ekipleri ev içinde yedi kişinin cesedini tespit etti. Bunlardan ikisinin el ve ayaklarının tel ile bağlandığı belirlendi. Olay yerinin yakınında ise yanmış bir otomobil bulundu.

İlk bilgilere göre hayatını kaybedenler 21 ile 30 yaş arasındaki kişilerdir. Müfettişler bu suçun ülkedeki suç grupları arasındaki bölge mücadelesiyle bağlantılı olabileceğini göz ardı etmiyor.

Kolluk kuvvetlerinin bildirdiğine göre ev duvarlarına "Kurtlar Diyarı" ve "Kurtlar Aktif" içerikli yazılar yazılmış. Bu yazıların Ekvador'daki büyük suç örgütlerinden biri sayılan Los Lobos ("Kurtlar") grubuyla bağlantılı olabileceği araştırılıyor.

Son yıllarda Ekvador'da suç gruplarının faaliyeti keskin bir şekilde arttı. Ülkenin kokain kaçakçılığı yollarındaki önemli noktalardan birine dönüşmesi nedeniyle silahlı çeteler arasındaki çatışmalar da çoğalmaktadır.

Haziran ayında da ülkenin güneybatısında sekiz kişinin cesedi plastik torbalar içinde bulunmuştu. Yetkililer o zaman da bu olayı rakip suç grupları arasındaki çatışma ile ilişkilendirmişti.

Resmi istatistiklere göre 2025 yılı boyunca Ekvador'da 9.200'den fazla kişi şiddet kurbanı oldu. Ülke hükümeti organize suçla mücadeleyi güclendirmek amacıyla bir dizi bölgede olağanüstü hal rejimi ilan etti.