Rodri transferi: City Real Madrid'e fiyatını bildirdi

Real Madrid, orta saha oyuncusu Rodri'nin transferi konusunda Manchester Cityile aktif müzakereler yürütüyor. Her iki kulüp de sözleşme şartlarını doğrudan görüşmeye başladı. Bu haber prestijli Sky Sport yayın organı tarafından duyuruldu.

«Vatandaşlar»ın talebi ve Real'in teklifi

Gazeteci Patrick Berger'in bilgisine göre, İngiliz devi 30 yaşındaki İspanyol futbolcu için 75 milyon euro talep ediyor. Madrid ekibi ise 50 milyon avrodan fazla ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak «Beyaz Şimşekler» için City'nin talebinin ne kadar tatmin edici olduğu henüz bilinmiyor. Müzakereler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dikkat çeken bir husus, prestijli Transfermarkt portalı Rodri'nin güncel transfer piyasa değerini 110 milyon euroolarak değerlendiriyor. Buna rağmen «Manchester City» biraz daha düşük bir meblağ talep ediyor. Bu durum muhtemelen futbolcunun yakın zamanda dizinden yaşadığı ağır sakatlık ve geçirdiği ameliyatla ilgilidir. Rodri şu anda iyileşme sürecindedir.

Rodri sadece Real'i istiyor

Rodri'nin kendisi kariyerini Real Madrid'de sürdürme niyetinde. Bu isteğin transfer müzakerelerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Hatta Fransa'nın PSG kulübünden gelen resmi teklifi de reddetmeyi başardı.

Futbolcunun «Manchester City» ile mevcut sözleşmesi gelecek yılın yazında, yani 2027'de sona eriyor. Manchester City kulübü ile Rodri arasında sözleşmenin uzatılmasına yönelik görüşmeler yürütülse de henüz yeni bir anlaşma imzalanmadı.

Rodri İspanya milli takımının kaptanıdır. 2024'te Avrupa'da ve 2026'da Dünyada rakipsiz olarak iki kez şampiyon unvanına layık görüldü. Ayrıca Rodri 2024 yılı «Altın Top» (Ballon d'Or) sahibidir. Onu kadrosuna katmak Madrid kulübü için orta saha hattını daha da güçlendirme konusunda stratejik bir adım olacaktır.