Rodri transferi: City Real Madrid'e fiyatını bildirdi

·80·Spor
Rodri transferi: City Real Madrid'e fiyatını bildirdi

Real Madrid, orta saha oyuncusu Rodri'nin transferi konusunda Manchester Cityile aktif müzakereler yürütüyor. Her iki kulüp de sözleşme şartlarını doğrudan görüşmeye başladı. Bu haber prestijli Sky Sport yayın organı tarafından duyuruldu.

«Vatandaşlar»ın talebi ve Real'in teklifi

Gazeteci Patrick Berger'in bilgisine göre, İngiliz devi 30 yaşındaki İspanyol futbolcu için 75 milyon euro talep ediyor. Madrid ekibi ise 50 milyon avrodan fazla ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak «Beyaz Şimşekler» için City'nin talebinin ne kadar tatmin edici olduğu henüz bilinmiyor. Müzakereler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dikkat çeken bir husus, prestijli Transfermarkt portalı Rodri'nin güncel transfer piyasa değerini 110 milyon euroolarak değerlendiriyor. Buna rağmen «Manchester City» biraz daha düşük bir meblağ talep ediyor. Bu durum muhtemelen futbolcunun yakın zamanda dizinden yaşadığı ağır sakatlık ve geçirdiği ameliyatla ilgilidir. Rodri şu anda iyileşme sürecindedir.

Rodri sadece Real'i istiyor

Rodri'nin kendisi kariyerini Real Madrid'de sürdürme niyetinde. Bu isteğin transfer müzakerelerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Hatta Fransa'nın PSG kulübünden gelen resmi teklifi de reddetmeyi başardı.

Futbolcunun «Manchester City» ile mevcut sözleşmesi gelecek yılın yazında, yani 2027'de sona eriyor. Manchester City kulübü ile Rodri arasında sözleşmenin uzatılmasına yönelik görüşmeler yürütülse de henüz yeni bir anlaşma imzalanmadı.

Rodri İspanya milli takımının kaptanıdır. 2024'te Avrupa'da ve 2026'da Dünyada rakipsiz olarak iki kez şampiyon unvanına layık görüldü. Ayrıca Rodri 2024 yılı «Altın Top» (Ballon d'Or) sahibidir. Onu kadrosuna katmak Madrid kulübü için orta saha hattını daha da güçlendirme konusunda stratejik bir adım olacaktır.

RodriReal MadridManchester CityPSGSky Sports
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüLionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüBugün, 05:30Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiArsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiBugün, 01:56Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıReal Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıDün, 23:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor