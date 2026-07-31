Nelly Lass Chelsea'de: Boksör Kızdan Yeni Yıldızlığa

The Athletic'in haberine göre, İngiltere kadın futbolunun istifadeli genç yeteneklerinden biri olan Nelly Lass kariyerine Chelsea'de devam edecek. Henüz 18 yaşındaki çok yönlü kanat oyuncusu, yaz transfer döneminde Londra kulübünün dördüncü transferi oldu ve çocukluğundan beri idolü olarak gördüğü efsanevi Lucy Bronze ile aynı takımda forma giyecek. Bu transfer, genç yetenek için hem takım hem de kişisel gelişim yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bundan bir yıl önce Nelly Lass, medyaya verdiği röportajda Lucy Bronze'a benzemeyi ve hatta ondan daha iyi sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini açıkça belirtmişti. Artık bu büyük hayali gerçek oldu: Kobham'daki antrenman tesislerinde sadece kendi idolüyle değil, aynı zamanda Avustralya'nın dünya sınıfındaki sağ bek oyuncusu Ellie Carpenter ile birlikte çalışarak deneyim kazanabilir. Chelsea Teknik Direktörü Sonia Bompastor ve teknik heyeti, tam anlamıyla Lass'ın potansiyelini yüksek değerlendirerek onu kadroya katmaya karar verdi.

Sonia Bompastor'un güveni ve futbolcunun kökleri

Lyon akademisini yöneten ve sekiz kez Avrupa şampiyonu olan ana takımı çalıştırarak adını duyuran Sonia Bompastor, genç futbolcularla çalışmanın incelerini çok iyi biliyor. Chelsea, son yedi yılın en zorlu sezonunun ardından eski konumunu yeniden kazanmaya çalışırken, teknik heyetin neden özellikle Nelly Lass'ı seçtiği onun benzersiz karakteri ve çalışkanlığıyla açıklanıyor. Asıl soyadı Lasova olan futbolcunun kökleri Slovakya'ya dayanıyor. Annesi Paula, 2006 yılında çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye taşındı ve Lass, Leicester bölgesinde futbola olan sevgisiyle büyüdü.

Küçük yaşlardan itibaren ağabeyleriyle top koşturan Lass, ilk olarak Beaumont Park takımında erkek çocuklarla birlikte oynadı. 13 yaşında Leicester kulübünün kadrosuna katılmasına rağmen, annesinin desteği ve doğru tavsiyesiyle önce kendi gelişimi için daha küçük bir takımda kalmayı tercih etti. Daha sonra Leicester kadrosuna geri dönerek henüz 16 yaşındayken A takım formasıyla parlak bir sezon geçirdi ve Chelsea ile yapılan maçta o dönemki idolü Lucy Bronze'a karşı sahaya çıktı.

Durmaksızın çalışmak ve uluslararası alandaki başarılar

Profesyonel bir futbolcu olma yolunda Nelly Lass çok sayıda zorluğun üstesinden geldi. Spor salonlarında antrenman yapmak, ağır ağırlıklarla çalışmak ve bireysel antrenörlerle özel idmanlar gerçekleştirmek, onun oyununa sürekli bir atletizm ve kusursuz teknik nitelikler kazandırdı. Bu özellikler, onun henüz 15 yaşındayken Leicester U-21 takımının temel oyuncusu olmasına ve İngiltere genç milli takımlarında başarıyla ilerlemesine yardımcı oldu.

O, doğup büyüdüğü ülkenin formasını uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Özellikle Lass, 2024 yılında U-17 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar yükselen ve aynı yıl Dünya Kupası yarı finalinde yer alan İngiltere U-17 Kız Milli Takımı kadrosunda önemli bir rol oynadı. Ayrıca U-19 ve önümüzdeki Dünya Kupası'na hazırlanan U-20 milli takımlarının da başarısı için ter döküyor.