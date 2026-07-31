Cannavaro Taşkent'e döndü: Antrenörlere nasıl bir mesaj verdi? (Video)

Özbekistan millî takım teknik direktörü Fabio Cannavaro yeniden Taşkent'te. İtalyan uzman, "Yetenekli Antrenörler Projesi" kapsamında düzenlenen bir sonraki konferansa katılarak yerel antrenörlerle aynı sahada bir araya geldi.

Bu ziyaret sıradan bir protokol etkinliği olarak kalmadı. Konferansta dile getirilen görüşler, Özbekistan futbolunda temel odak noktasının yalnızca millî takım sonuçları olmadığını, aynı zamanda yeni nesil antrenörler yetiştirmek olduğunu gösterdi.

Ermatov'dan antrenörlere önemli çağrı

Konferansta Özbekistan Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Ravshan Ermatov bir konuşma yaparak, ülkede futbolun geliştirilmesine devlet düzeyinde büyük önem verildiğini vurguladı.

Onun sözlerine göre, son yedi yılda futbol alanına yönelik dokuz cumhurbaşkanlığı kararnamesi kabul edildi. Ermatov bu göstergeyi futbol altyapısı, antrenör yetiştirme sistemi ve genç yetenekleri desteklemeye verilen yüksek ilginin bir ifadesi olarak değerlendirdi.

Konferansa ülke futbolunun kaderine duyarsız kalmayan uzmanların toplandığını belirten Ermatov, katılımcılara genç futbolcuları eğitmek ve millî futbolu yeni bir aşamaya taşımak yolunda başarılar diledi.

Ravshan Ermatov şu anda ÖFA birinci başkan yardımcısı olarak görev yapmakta olup, federasyonun futbol teknolojileri ve antrenörlük sistemini geliştirme çalışmalarında yer almaktadır.

Cannavaro'nun katılımı neden önemli?

Fabio Cannavaro, Özbekistan millî takımı teknik direktörü olarak konferans katılımcılarına hitap etti. İtalyan uzmanın yerel antrenörlerle böyle bir buluşmada yer alması, millî takım ile bölgelerdeki futbol okulları arasındaki bağı güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

Cannavaro şu anda Özbekistan millî takımını çalıştırmaktadır. Ekibinin futbolcu seçiminde yaştan ziyade hazırlık, fiziksel durum ve sahadaki sonuca odaklandığını daha önce de vurgulamıştı.

Bu yaklaşım, gençlerle çalışan antrenörlere net bir sinyal veriyor: Yetenekli bir futbolcuyu bulmak tek başına yetersizdir. Onu fiziksel, taktiksel ve psikolojik açıdan üst seviyeye hazırlamak da gereklidir.

Cannavaro'nun konferansa katılımı, yerel antrenörlere dünya şampiyonluğu kazanmış bir futbolcunun ve uluslararası deneyime sahip bir uzmanın görüşlerini doğrudan dinleme fırsatı sundu.

Odil Ahmedov da antrenörlere hitap etti

Etkinlikte ÖFA Başkan Yardımcısı Odil Ahmedov da yer alarak konferans katılımcılarına seslendi.

Önceki "Yetenekli Antrenörler" konferanslarında Ahmedov, bu projeyi Özbek futbolu için önemli nitelendirmiş ve yeni futbol yıldızlarını bilgili ve modern düşünen antrenörlerin keşfedeceğini vurgulamıştı.

Eski millî takım kaptanının bu süreçte yer alması, projenin yalnızca teorik derslerden ibaret olmadığını göstermektedir. Burada büyük futbol ortamını iyi bilen eski futbolcuların, faal antrenörlerin ve sektör yöneticilerinin deneyimleri birleştirilmektedir.

Proje antrenörlere ne öğretmektedir?

"Yetenekli Antrenörler" projesinin önceki konferanslarında aşağıdaki konular tartışılmıştır:

Özbek futboluna uygun oyun felsefesini şekillendirmek;

futbolcuları uzun vadeli bir plan temelinde hazırlamak;

gençleri psikolojik açıdan doğru yönlendirmek;

modern futbolda diyetetiğin önemi;

oyun ve antrenmanları analiz etmek;

akademilerde dijital teknolojilerden yararlanmak.

Proje kapsamında çocuk futbolu, profesyonel kulüpler ve bölgesel akademilerde çalışan antrenörler deneyim paylaşımında bulunmaktadır. Önceki konferanslara ülkenin tüm bölgelerinden çocuk futbolu ve kulüp antrenörleri katılmıştır.

Bu sistem, antrenörü sadece antrenman yaptıran bir uzman olarak değil, futbolcunun uzun yıllara dayanan gelişimini yöneten bir kişi olarak hazırlamayı amaçlamaktadır.

Ana odak artık antrenör kalitesine çevriliyor

Özbekistan'da son yıllarda futbol akademileri, sahalar ve millî takımlar için altyapı genişletildi. Ancak her modern saha ve tesis, orada çalışacak bilgili bir antrenör olmadığında beklenen sonucu vermez.

Bu nedenle "Yetenekli Antrenörler" projesi futbol reformlarının en önemli halkalarından biri haline gelebilir.

Genç bir futbolcunun geleceği genellikle onu ilk fark eden ve doğru yönlendiren antrenöre bağlıdır. Yanlış yüklenme veya ilgisizlik yeteneği yok edebilir, doğru bir sistem ise sıradan bir çocuğu profesyonel bir futbolcuya dönüştürür.

Cannavaro yerel antrenörlerden ne bekliyor?

Cannavaro'nun önceki açıklamalarından hareketle, millî takıma giden yolda futbolcuların oyunlarıyla teknik heyeti ikna etmesi gerekmektedir. Kendisi, millî takım adaylarını seçerken futbolcunun antrenmandaki çalışkanlığına, fiziksel hazırlığına ve rekabete olan yaklaşımına dikkat edeceğini belirtmiştir.

Demek ki bölgesel ve kulüp antrenörlerinin önünde birkaç önemli görev bulunmaktadır:

yetenekte erken teşhis;

teknik eksiklikleri zamanında gidermek;

futbolcuyu fiziksel açıdan doğru geliştirmek;

taraftar ve büyük futbol baskısına psikolojik olarak hazırlamak;

disiplin ve profesyonel yaklaşımı şekillendirmek.

Cannavaro millî takıma hazır futbolcuları kabul etmektedir. Bu hazırlığın temeli ise çocuk ve kulüp futbolunda atılmaktadır.

Ana sonuç

Fabio Cannavaro'nun Taşkent'e dönerek "Yetenekli Antrenörler" konferansına katılması, Özbekistan futbolunda yeni bir yaklaşımın şekillendiğini gösterdi.

Ravshan Ermatov devletin futbola gösterdiği ilgiyi ve alınan kararları vurguladı. Odil Ahmedov ise antrenörlerin yeni futbol yıldızlarını keşfetmedeki rolünün altını çizdi. Cannavaro'nun katılımı ise yerel antrenörler ile millî takım arasında doğrudan iletişim için önemli bir fırsat yarattı.

Özbekistan futbolunda bir sonraki büyük başarı sadece ünlü futbolcular veya yabancı uzmanlar aracılığıyla gelmeyecektir. Onun temelini, bölgelerde her gün gençlerle çalışan bilgili, talepkâr ve modern antrenörler inşa edecektir.

Şimdi temel soru şu: Bu konferanslarda edinilen bilgiler futbol sahalarında ne kadar hızlı pratik bir sonuca dönüşecek?