Dünya Kupası öncesi Masharipov hakkında kötü haber

Özbekistan milli takım futbolcusu Jaloliddin Masharipov, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Bu gelişme UzA tarafından duyuruldu.

Belirtildiğine göre, yerine Ruslanbek Jiyanov dahil edildi ve 26 kişilik nihai kadroya alındı. Ayrıca Masharipov'un milli takım kariyerini sonlandırabileceğine dair haberler de yayılıyor.

Bilgi olarak, Jaloliddin Masharipov sakatlığı nedeniyle uzun süredir İran'ın Esteghlal kulübü ve Özbekistan milli takımı formasıyla sahaya çıkamıyordu.

Futbolcu, 1 Ocak 2026 tarihinde İran Pro Ligi kapsamındaki Sepahan maçının 73. dakikasında oyuna girmiş ancak 90. dakikada tekrar oyundan alınmıştı. Daha sonra dizindeki sakatlığın nüksettiği anlaşıldı ve 31 Ocak'ta ameliyat edildi.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından Dünya Kupası nihai kadrosuna dahil edilmişti. Son dönemde iyileşme sürecine yönelik ek antrenmanlara katılmasına rağmen, Dünya Kupası'nda oynama şansını kaybetti.