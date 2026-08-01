Mısır'da 3500 Yıl Önce İnşa Edilen Antik Yerleşim Yeri Bulundu

Mısırlı arkeologlar, ülkenin doğusundaki Vadi Tumilat bölgesinde yaklaşık 3500 yıl önce inşa edilmiş antik bir yerleşim yeri keşfetti. Kazı çalışmaları sırasında kerpiç tuğlalardan yapılmış evler, on mezar ve tahıl depolamak için tasarlanmış ambarlar bulundu.

Ayrıca bölgeden ekmek fırınları, bronz eşyalar ve çeşitli çömlekler çıkarıldı. Buluntular, burada insanların kalıcı olarak yaşadığını, tarım ve zanaatla uğraştığını gösteriyor.

Bilim insanları, söz konusu yerleşim yerinin antik Mısır tarihinde ticaret yollarının aktif olduğu bir döneme ait olduğunu belirtiyor. O dönemde Vadi Tumilat, önemli ticaret yollarının kesiştiği bölgelerden biriydi.

Arkeologlar, buluntular aracılığıyla antik Mısırlıların günlük yaşamını, mesleklerini ve ticaret ilişkilerini daha derinlemesine incelemeyi planlıyor.