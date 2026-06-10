Vincent Kompany kararını değiştirdi: Bayern, Alphonso Davies'i satmaya hazır

Bayern Münih savunma oyuncusu Alphonso Davies'in takımdan ayrılma ihtimali giderek artıyor. Sport Bild'in haberine göre, Suudi Arabistan kulüpleri, Alman devi ve Kanadalı futbolcu ile yaz transfer dönemi için temasa geçti. Münih cephesinde kulüp temsilcileri arasında olası transfer şartları üzerine görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Davies, 2025 yılının başında kulüple olan sözleşmesini 2030'a kadar uzatmış olsa da, geleceği şu an belirsizliğini koruyor. Futbolcunun yıllık 15 milyon Euro'luk maaşı ve sık tekrarlayan sakatlıkları, Bayern yönetimini sol beki satmayı düşünmeye zorladı. 2025 baharında yaşadığı ağır diz sakatlığının ardından Davies, eski formuna kavuşmakta zorlanıyor.

Son dönemdeki kas sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncunun, Kanada milli takımıyla Dünya Kupası'nı kaçırması bekleniyor. Bu durum üzerine teknik direktör Vincent Kompany kararını değiştirdi. Daha önce Davies'i kararlılıkla destekleyen ve yeni bir sol bek transferine karşı çıkan teknik adam, artık bu bölgeyi güçlendirmeyi öncelikli görev olarak görüyor.

Uygun bir teklif gelmesi durumunda Bayern masaya oturmaya hazır. Suudi Arabistan kulüplerinin sınırsız finansal imkanları süreci hızlandırabilir. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun, hala dünyanın en iyi kanat beklerinden biri olarak görülmesi nedeniyle Suudi Pro Ligi'ne gitmeye sıcak bakması pek olası görünmüyor.