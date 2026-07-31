Muhammed Salah'ın kariyerinde dönüm noktası: Suudi Arabistan'a doğru yeni bir adım

Mısırlı ünlü forvet Muhammed Salah'ın kariyerinde keskin bir değişim dönemi başladı. Mevcut yaz transfer döneminde futbolcunun adı Suudi Arabistan Profesyonel Ligi temsilcileriyle yeniden yoğun bir şekilde anılmaya başlandı. Daha önce Türkiye'nin Beşiktaş kulübüne transferi suya düşmüştü, ancak son haberlere göre tecrübeli forvet Al-Ittihad takımına katılmaya çok yakın. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sabah gazetesinin bildirdiğine göre Muhammed Salah, yaz transfer döneminde Al-Ittihad kulübü ile sözleşme imzalamayı kabul etti ve yıllık maaşının 25 milyon dolar olması bekleniyor. Futbolcunun bu kararının spor kariyerinde yeni önemli bir adım olması ve Orta Doğu liginin çekiciliğini daha da artırması bekleniyor.

Sahadaki yeni pozisyon ve kadrodaki değişiklikler

Kariyeri boyunca sağ kanat oyuncusu olarak parlayan Muhammed Salah'ın yeni takımında da en sevdiği mevkide oynaması bekleniyor. Ancak kadrodaki diğer oyuncuların durumu ve teknik direktörün taktiksel kararları, futbolcunun görevlerinde değişikliklere yol açabilir.

Al-Ittihad takımında şu anda sağ kanatta Fransa'dan gelen Moussa Diaby forma giyiyor. Ancak kulüp yönetiminin yaz transfer döneminde bu futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığına dair haberler var. Eğer Diaby kulüpten ayrılırsa, Salah doğrudan sağ kanada yerleşecek.

Alman uzmanın taktiği ve Salah'ın rolü

Alman uzman, Al-Ittihad teknik direktörü Jens Wissing takımın oyununu genellikle 4-2-3-1 formasyonuna göre kuruyor. Bu düzende tek forvetin arkasında görev yapan oyuncu önemli bir rol oynuyor. Genellikle bu pozisyonda Cezayir temsilcisi Houssem Aouar oynuyordu, ancak onun da takımdan ayrılabileceği söyleniyor.

Eğer Houssem Aouar Al-Ittihad kadrosundan ayrılırsa, Muhammed Salah kendisi için biraz alışılmadık olan merkez oyun kurucu veya ikinci forvet görevini üstlenebilir. Her halükarda Mısırlı yıldızın Suudi Arabistan'a taşınması futbol dünyasında büyük ilgi uyandırıyor ve yeni takımındaki performansı taraftarların odak noktası olacak.