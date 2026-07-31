Real Madrid'in sert tutumu: Vinicius'a şart koşuldu – yeni sözleşme veya satış

Real Madrid'in Brezilyalı yıldız forveti Vinicius Junior ile mevcut sözleşmesini uzatma konusunu bir an önce çözmek istiyor. Saygın Marca gazetesinin haberine göre, yönetim oyuncunun temsilcilerine yeni anlaşma için son ve katı teklifini iletti. Müzakereleri uzatmak niyetinde olmayan kulüp, Vinicius'a net bir şart koştu.

«Maaş artışı yok, müzakereler kapandı»

Madrid ekibi teklif edilen maaş miktarını tekrar artırmayı veya müzakereleri yeni bir aşamaya taşımayı planlamıyor. Real Madrid yönetimi, kulüpteki mevcut maaş sistemini Vinicius için değiştirmeye ve onu takimin en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır olmadığını bildirdi. Takımdaki finansal hiyerarşiyi korumak kulübün temel önceliklerinden biri olmaya devam ediyor.

Red cevabı satışa yol açar

Durumun ciddiyeti şu ki, eğer Vinicius verilen bu son teklifi reddederse, Real Madrid onu transfer listesine koyacak. Kulüp yönetimi futbolcuyu şimdiden yaz transfer döneminde satma seçeneklerini ciddi şekilde değerlendirmeye başlayacak. Şu anda 26 yaşında olan ve en parlak dönemini geçiren Brezilyalı futbolcunun mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar geçerli, ancak kulüp onu bedelsiz kaybetme riskini almak istemiyor.

Bu adım Real Madrid'in son yıllardaki transfer politikasıyla uyumlu – kulüp en büyük yıldızlarıyla bile finansal talepler konusunda uzlaşmaz bir tutum sergilemekten korkmuyor (Ramos, Ronaldo örnekleri hatırlanabilir). Vinicius takımın kilit oyuncularından biri olmasına rağmen, kulüp iç dengeyi bozmak istemiyor.

Vinicius Madrid'de mutlu mu?

Müzakerelerin bu kadar sert bir hal alması Vinicius'un Madrid'deki geleceği hakkında soru işaretleri uyandırabilir. Kendisini takımın ana yıldızı olarak görse de, kulüp yönetimi onu en çok kazanan futbolcu seviyesine çıkarmak niyetinde değil. Bu iç anlaşmazlık futbolcunun performansını ve takım içindeki atmosferi etkileyebilir.

Real Madrid Vinicius Junior'ı satıp elde edilen geliri diğer mevkileri güçlendirmek için kullanması da ihtimal dahilinde. Bu ise transfer piyasasındaki bir sonraki büyük olay olacağı şüphesiz.

Bu önemli transfer haberini arkadaşlarınıza ve futbol severlere gönderin! Birçok kişi Real Madrid'in Vinicius'a koyduğu ültimatomu öğrenmek isteyebilir.

Sizce Vinicius Real Madrid'in son teklifini kabul edecek mi yoksa Madrid'den ayrılacak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!