Mohamed Salah'ın Kariyerinde Dönüm Noktası: Suudi Arabistan İhtimali

·58·Spor
Mohamed Salah'ın Kariyerinde Dönüm Noktası: Suudi Arabistan İhtimali

Mısırlı yıldız hücum oyuncusu Mohamed Salah'ın profesyonel kariyerinde bir kez daha keskin bir dönüm noktası olabilecek önemli bir aşamaya gelindi. 15 yılı aşkın süredir Avrupa yeşil sahalarında, özellikle de Liverpool formasıyla gösterdiği parlak performansla tanınan deneyimli futbolcunun adı, Suudi Arabistan'ın Roshn Ligi temsilcileriyle yeniden anılmaya başladı. Bu transfer ihtimali futbol camiasının ve taraftarların odağında yer alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Mohamed Salah yaz transfer döneminde Türkiye'nin Beşiktaş kulübüne transferinin gerçekleşmemesinin ardından Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımına katılmayı kabul etti. Kaynağa göre, taraflar arasındaki anlaşmaya istinaden golcü futbolcunun yıllık maaşının 25 milyon dolar olması bekleniyor. Bu transfer, Suudi kulübü için kadroyu daha da güçlendirme yolunda önemli bir adım olabilir.

Sahadaki yeni pozisyon ve taktiksel değişiklikler

Kariyeri boyunca 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak sağ kanat oyuncusu pozisyonunda top koşturan ve büyük başarılar elde eden Mohamed Salah'ın Al-Ittihad formasıyla da alışkın olduğu bölgede görev yapması tahmin ediliyor. Ancak kulüpteki bazı kadro ve yapısal değişiklikler bu durumu etkileyebilir. Özellikle takımda bu pozisyonda Fransa'dan gelen Moussa Diaby'nin de bulunması durumu kısmen değiştiriyor.

Bununla birlikte, transfer dönemi kapanana kadar Al-Ittihad yönetimi Moussa Diaby ile yolları ayırma ihtimalini de değerlendiriyor. Eğer Fransız futbolcu kulüpten ayrılırsa, Mohamed Salah bildiği sağ kanat çizgisini devralacak. Aksi takdirde, teknik heyet Mısırlı yıldızı tamamen farklı bir rolde — forvet arkası oyun kurucu veya ikinci forvet pozisyonunda denemek zorunda kalacak.

Alman uzmanının planları ve takımdaki değişiklikler

Al-Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, oyun anlayışında 4-2-3-1 taktik dizilişine güvenmeyi tercih ediyor. Bu dizilişte tek forvetin arkasında görev yapacak oyuncu büyük önem taşıyor. Genellikle bu görevi Cezayirli Houssem Aouar yerine getiriyordu, ancak onun da takımdan ayrılma ihtimali olduğuna dair haberler yayılmış durumda.

Eğer Houssem Aouar Al-Ittihad'dan ayrılırsa, bu durum Mohamed Salah için merkez bölgede, yani forvetin hemen arkasında oynamak adına elverişli bir fırsat yaratacak. Şimdilik transfer görüşmeleri ve kulüpteki kadro tasfiye çalışmaları devam ediyor, nihai kararın ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Mohamed SalahAl-IttihadSuudi ArabistanTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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