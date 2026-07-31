Rodri transferi Manchester City ve Enzo Maresca için ciddi bir sorun teşkil edebilir

·61·Spor
Rodri transferi Manchester City ve Enzo Maresca için ciddi bir sorun teşkil edebilir

Manchester City ekibi Pep Guardiola'nın ayrılışından sonraki yeni döneme uyum sağlama sürecinden geçerken, kulüp bir başka ciddi sınavla karşı karşıya kalabilir. Goal.com'un haberine göre, İspanya milli takım kaptanı ve ön libero Rodri, Real Madrid'in radarında yer alıyor ve eflatun-beyazlılar bu transferi gerçekleştirmekte oldukça kararlı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

On yılın en önemli futbolcularından biri olarak kabul edilen 30 yaşındaki orta sahanın transfer dönemi kapanmadan Santiago Bernabéu Stadyumu'na taşınma ihtimali her geçen gün artıyor. Uzmanlara göre Pep Guardiola ve diğer kilit oyuncuların ayrılması Manchester City için bütün bir dönemin kapandığını gösteriyor, Rodri ise sözleşmesinin son yılına girmiş durumda.

Bu yılın mart ayındaki milli arada futbolcunun kendisi de İspanya'ya, özellikle Madrid'e dönme niyetinde olduğunu gizlememişti. Rodri basın mensuplarıyla yaptığı sohbette dünyanın en prestijli kulüplerinden birinin teklifini reddetmenin imkansız olduğunu açıkça vurgulamıştı.

Enzo Maresca'nın karşı karşıya kalacağı merkezî sorun

Pep Guardiola'nın ayrılışından sonra takımı devralan Enzo Maresca için Rodri'yi kaybetmek gerçek bir baş ağrısına dönüşeceği kesin. Manchester City yaz aylarında büyük değişimlerden geçiyor ve orta sahadaki ana direğin kaybolması takımın gelecek sezonki planlarını alt üst edebilir.

Her ne kadar son yıllarda sakatlıklar Rodri'nin kariyerine gölge düşürmüş olsa da, onun önemi her zaman yüksek değerlendirildi. 2024 yılının eylül ayında dizinden yaşadığı ağır sakatlık (ACL) sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Aynı yılın ekim ayında Ballon d'Or'u kazanan futbolcu son sezonlarda en iyi formunu yeniden yakalamakta zorluklar yaşamıştı.

Manchester City yönetimi ön liberonun sık sık sakatlanarak kadrodan uzak kalmasını 2023–24 sezonundan sonra şampiyonluk unvanının kaybedilmesinin ana nedenlerinden biri olarak gösteriyor. O zamana kadar Rodri kulüp formasıyla neredeyse tüm maçlarda görev yaparak takım oyununun ana sütunu olmuştu.

Yine de yaz aylarındaki Dünya Kupası'nda Rodri eski ustalığını sergileyerek neden dünyanın en iyi orta sahalarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Guardiola geçen yılın ekim ayında Rodri'nin büyük turnuvalarda ve gelecek sezonda yeniden eski seviyesine döneceğini öngörmüştü, ancak bu üst düzey performansları artık Manchester City formasıyla mı yoksa Real Madrid renkleriyle mi sergileyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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