Alfa-bank, iPhone sahipleri için yeni bir uygulama sundu

·53·Teknoloji
Alfa-bank, iPhone sahipleri için yeni bir uygulama sundu

Rusya'nın büyük finans kuruluşlarından biri olan Alfa-bank, kullanıcılar için yeni bir yazılım yayınlayarak bunu resmi App Store kataloğuna ekledi. TASS haber ajansının banka basın servisine dayandırdığı habere göre, söz konusu uygulama iPhone kullanıcılarına yönelik «Investpotok» uygulamasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu servis, yatırım ve finansal işlemler gerçekleştirmek isteyen müşterilere yönelik olup, mobil cihazlar aracılığıyla menkul kıymetler piyasasında faaliyet gösterme imkanı sunmaktadır. Banka yetkilileri, kullanıcıları yeni uygulamayı vakit kaybetmeden yüklemeye davet ediyor.

Kampanyalar ve avantajlar

Sunulan bilgilere göre, yeni uygulama üzerinden anında aracı kurum hesabı açmak mümkündür. Ayrıca finans kuruluşu, yeni yatırımcıları çekmek amacıyla özel bir kampanya duyurdu; buna göre yeni katılan müşterilere 5 bin rubleye kadar hisse senedi hediye ediliyor.

Ancak, modern finans piyasasındaki mevcut durum ve kısıtlamalar göz önüne alındığında, banka çalışanları önemli bir uyarıda da bulundu. Yetkililer, söz konusu servisin gelecekte App Store platformundan kaldırılma veya engellenme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirttiler.

Güvenlik ve beklentiler

Son yıllarda Apple'ın uygulama mağazası politikası ve yaptırım tedbirleri nedeniyle bankacılık ve finans uygulamaları sık sık değişikliklere uğramaktadır. Bu nedenle kullanıcılar, bu tür uygulamaları erişilebilir oldukları sürece indirmeye çalışmaktadır.

Uzmanlar, bu tür uygulamaları yüklerken resmi kaynaklardan temin edilmesine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Alfa-bank tarafından yayınlanan yeni «Investpotok» uygulamasının da geçici olarak stabil çalışabileceği veya gelecekte sorunlarla karşılaşabileceği bizzat banka tarafından kabul ediliyor.

Şimdilik uygulamayı doğrudan App Store'dan indirme ve sunulan bonuslardan yararlanma imkanı devam etmektedir. Banka müşterileri ve yeni yatırımcılar, bu fırsatı değerlendirerek kendi yatırım portföylerini oluşturabilirler.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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