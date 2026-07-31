Braga'da Sadriddin Hasanov'dan Porto'ya muhteşem gol izleyin

Portekiz'in köklü kulübü Braga'nın sistemine katılan iki yetenekli Özbek futbolcu Sadriddin Hasanov ve Sayfiddin Sodiqov, sezon öncesi hazırlık kampında kendilerini göstermeye başladılar. Özellikle Hasanov'un hazırlık maçındaki yeteneği Portekizli uzmanların dikkatini çekti.

Zamin.uz, genç millilerimizin Avrupa sahalarındaki ilk adımları, transfer detayları ve gelecek planları hakkında detaylı bilgi veriyor.

Hasanov'un Porto kalesine gönderdiği "füze"

Braga U-23 takımı, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Portekiz futbolunun devlerinden Porto'nun genç takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede hücuma yönelik orta saha oyuncumuz Sadriddin Hasanov, maçın en parlak anına imza attı. Uzak mesafeden kazandığı serbest vuruşu ustalıkla kullanan oyuncu, meşin yuvarlağı doğrudan rakip ağlara göndererek skoru açtı. Maç sonucunda Braga temsilcileri iki gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sodiqov'un durumu ve sezonun başlangıcı

Bu karşılaşmada diğer genç yeteneğimiz Sayfiddin Sodiqov hafif sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Buna rağmen son bilgilere göre, sezon başlamadan tamamen iyileşerek takıma dönecek.

Genç Özbek futbolcular için resmi sezon 11 Ağustos'ta başlıyor. Braga U-23 takımı ilk hafta maçında Farense U-23 ile karşı karşıya gelecek.

Milyonluk sözleşmeler ve akademi yatırımları

Braga kulübü genç Özbek yeteneklere büyük güven duyuyor ve bu durum transfer bedellerine de yansıdı:

Sadriddin Hasanov: Bunyodkor akademisi yetiştirmesi, Portekizli kulüple beş yıllık uzun süreli sözleşme imzaladı. Braga'nın bu transfer için 250 bin euro ödediği bildiriliyor.

Sayfiddin Sodiqov: Ahmedov FC altyapısından yetişen oyuncu da Avrupa'ya transfer olarak Braga ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Transfer değerinin ise 300 bin euro olarak belirlendiği kaydedildi.

Genç futbolcularımızın transfer analizi

Gösterge Sadriddin Hasanov Sayfiddin Sodiqov Takımı Braga U-23 (Portekiz) Braga U-23 (Portekiz) Önceki akademisi Bunyodkor (Özbekistan) Ahmedov FC (Özbekistan) Sözleşme süresi 5 yıl 5 yıl Transfer değeri 250.000 Euro 300.000 Euro Resmi çıkış tarihi 11 Ağustos (Farense U-23 maçı) Değerlendiriliyor (sakatlık nedeniyle)

Sonuç ve Değerlendirme: Özbek futbolunun Avrupa'ya doğru attığı yeni adım

Sadriddin Hasanov ve Sayfiddin Sodiqov'un Portekiz kulübü Braga'ya transferi, Özbek futbol akademilerinin potansiyelinin arttığını ve Avrupa kulüplerinin scout ekiplerinin dikkatini çektiğini gösteriyor. Kulübün genç oyuncularımız için yaptığı yarım milyon eurodan fazla yatırım ve beş yıllık sözleşmeler uzun vadeli bir projenin habercisidir. Gençlerimiz Portekiz'deki rekabete ayak uydurup potansiyellerini gösterebilirse, yakın gelecekte onları Braga A takımında ve Avrupa'nın diğer dev kulüplerinde görebiliriz. Kariyerleri şüphesiz tüm Özbek taraftarların yakın takibinde olacaktır.

Bu önemli spor haberini arkadaşlarınız ve futbolseverlerle paylaşın! Birçok kişi genç Özbek oyuncuların Portekiz'deki kariyer yolculuğunu bilmeli.

Sizce Sadriddin Hasanov ve Sayfiddin Sodiqov Portekiz Liginde ilk 11'de yer bulabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!