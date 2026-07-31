Casemiro, Lionel Messi ile aynı takımda oynamayı hayal ettiğini söyledi

·41·Spor
Casemiro, Lionel Messi ile aynı takımda oynamayı hayal ettiğini söyledi

Tanınmış orta saha oyuncusu Casemiro, kariyerindeki yeni sayfa, Lionel Messi ile aynı takımda oynamama fırsatı ve millî takımdaki acı mağlubiyetler hakkında konuştu. Manchester United ve Real Madrid formalarıyla gösterdiği parlak performanslarla tanınan tecrübeli futbolcu, MLS temsilcisi Inter Miami kulübüne serbest oyuncu olarak katıldı ve yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ESPN'in aktardığı bilgilere göre, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya Avrupa'nın birçok kulübünden, özellikle İtalya'dan teklifler gelmesine rağmen ana hedefi doğrudan Miami ekibine transfer olmaktı. Sonuç olarak, eski rakipleri Lionel Messi ve Luis Suárez ile aynı kadroda yer alacak olan yıldızlar topluluğuna katıldı.

Sahadaki zorlu rakipten sadık takım arkadaşına

İspanya La Liga'daki çekişmeli El Clásico maçlarında Lionel Messi ile birçok kez karşı karşıya gelen Casemiro, Arjantinli hücum oyuncusunu futbol dünyasının en büyük figürlerinden biri olarak nitelendirdi. Sözlerine göre Messi'yi tek başına durdurmak imkansız bir görevdi ve bunun için her zaman takım arkadaşlarının yardımına güvenmek zorunda kalmıştı.

«Messi'nin bana ne kadar baş ağrısı sarabildiğini hayal edemezsiniz», diyor Casemiro. «Elbette her zaman en iyilerle birlikte oynamayı hayal etmişimdir. Onu tek başına durdurmanın imkanı yoktu. Şimdi onun yanında olduğumdan ve birlikte kupalar kazanmaya devam etmek istediğimden dolayı çok mutluyum. O futbol tanrılarından biri, hatta futbolun ta kendisi desek de yeridir».

Dünya Kupası'ndaki acı anılar

Ayrıca Brezilyalı futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda Norveç millî takımına karşı alınan acı mağlubiyeti de hatırladı. Söz konusu karşılaşmada duble yaparak Brezilya'nın turnuvadaki yolculuğuna son noktayı koyan Erling Haaland'ın hareketleri Casemiro üzerinde derin bir iz bırakmış.

«Dünya Kupası'nda yaşananlar... Dünyanın en iyi 9 numaralı forvetlerinden biri olan Haaland'dan bahsediyoruz ve o iki gol attı», diye ekledi tecrübeli orta saha oyuncusu. Çocukluğunda Brezilya formasıyla üç Dünya Kupası'nda oynamayı hayal dahi etmediğini, buna rağmen böyle bir fırsata sahip olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

CasemiroLionel MessiErling HaalandInter MiamiBrezilya Millî Takımı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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