Daha dün milli takım kampımızdan gelen tatsız haber, ülkemizdeki futbolseverleri oldukça üzdü. Bildiğiniz üzere, milli takımımızın kaptanı ve ana yaratıcı gücü olan Jaloliddin Masharipov'un beklenmedik bir spor sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılacak nihai 26 kişilik resmi kadrodan çıkarıldığına dair medyada kapsamlı bilgiler yer aldı.

Doktorların ilk açıklamalarına dayanacak olursak, son birkaç hafta boyunca yetenekli orta saha oyuncumuzun bel bölgesinde kronik rahatsızlıklar ve şiddetli ağrılar gözlemleniyordu. Sağlık ekibi tarafından zamanında uygulanan ilaç tedavisi ve fizyoterapi seansları sayesinde deneyimli futbolcumuzun genel durumu önemli ölçüde iyileşmiş ve sahalara dönme umudu doğmuştu. Ancak ABD'deki ağır antrenman yüklemelerinden sonra bu ağrılar tekrar nüksetti ve durumu karmaşıklaştırdı. Okyanus ötesindeki klinikte yapılan detaylı MR tetkikleri sonucunda, ne yazık ki bel fıtığı (mejpozvonochnaya grija) rahatsızlığının tekrar nüksettiği ortaya çıktı. Bu teşhisin ardından Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFA) resmi bir açıklama yaparak durumu kamuoyuna duyurdu.

Ancak bu olayların arka planında, Özbek futbolseverleri tamamen şaşkına çeviren ve durumu 180 derece değiştiren çok ilginç ve beklenmedik bir entrika ortaya çıktı. ÖFA'nın resmi sağlık açıklamasının yayılmasından sadece birkaç dakika sonra, Jaloliddin Masharipov kendi kişisel sosyal medya hesabında kısa ama gizemli bir gönderi paylaştı. Yıldız futbolcumuz kendi fotoğrafının altına: «Bana sağlık dileyen herkese çok teşekkür ederim. Ben sağlıklıyım», şeklinde kısa ve öz bir yorum bıraktı. Futbolcunun bu beklenmedik çıkışı, milli takım içindeki ortam ve teknik heyetin kararı konusunda taraftarlar arasında çeşitli tartışmalara yol açtı.

Her ne olursa olsun, okyanus ötesinden gelen son güvenilir kaynaklara göre, milli takımımızın Dünya Kupası için belirlenen nihai kadrosunda resmi olarak değişiklik yapılıyor. Resmi kadrodan çıkarılan Jaloliddin Masharipov'un yerine teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından kadroya hızlı ve etkili forvet Ruslanbek Jiyanov dahil ediliyor. Genç ve umut vadeden temsilcimiz Jiyanov, bu tarihi turnuvada milli takımımızın hücum potansiyelini güçlendirmeye çalışacak. Biz ise kadrodaki tüm değişikliklere rağmen, «beyaz kurtlar»a yaklaşan tarihi Kolombiya maçında sadece zaferler diliyoruz!

Jaloliddin Masharipov etrafındaki gizemli durumun gelişimi, Ruslanbek Jiyanov'un milli takımdaki yeni adımları ve Dünya Kupası'nın en özel ve ses getiren haberlerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!