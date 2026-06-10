Ronaldo ve Portekiz, "Beyaz Kurtlar" ile oynanacak maça nasıl hazırlanıyor?

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala, dünya spor analistlerinin ve milyonlarca taraftarın gözü, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak görülen Portekiz Milli Takımı'na çevrilmiş durumda. Deneyimli teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki bu güçlü kadro; Diogo Costa, Ruben Dias, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao ve elbette efsanevi Cristiano Ronaldo gibi dünya futbolunun yıldız isimlerini barındırıyor. Kadro kalitesi açısından Portekiz, her rakip için korkutucu bir güç olarak kabul ediliyor.

Ancak okyanus ötesine yolculuk öncesi gerçekleşen eleme süreci, Portekiz için beklendiği kadar kolay ve pürüzsüz geçmedi. Turnuva boyunca Martinez'in öğrencileri beklenmedik bir şekilde İrlanda'ya 2-0 mağlup oldu, Macaristan ile ise berabere kaldı. Takım, Dünya Kupası biletini ancak son grup maçında Ermenistan karşısında alınan 9-1'lik çok farklı ve acımasız galibiyetle garantileyebildi.

Bu Dünya Kupası'nda K grubunda yer alan Portekiz; Kongo DC, sevgili Özbekistan Milli Takımı'mız ve Güney Amerika'nın sert temsilcisi Kolombiya ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Uluslararası uzmanlara göre, Portekiz için gruptaki en zorlu ve ciddi sınav, Kolombiya ile oynanacak olan o şiddetli karşılaşma olabilir.

Şu anda takımın sahadaki en önemli lideri ve oyun kurucusu olarak Bruno Fernandes öne çıkıyor. İngiliz kulübü Manchester United'ın kaptanı, geride bıraktığımız Premier Lig sezonunda tam 21 asist yaparak turnuvanın yeni rekorunu kırdı ve İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi. Aynı zamanda kariyerinin son dönemini yaşayan 41 yaşındaki efsane Cristiano Ronaldo da Dünya Kupası'na büyük ve tarihi hedeflerle gidiyor. Çünkü Dünya Kupası şampiyonluğu, onun parlak kariyerinde henüz kazanamadığı tek büyük kupa ve CR7 tüm gücünü bunun için harcayacak.

Önde gelen analistlere göre Portekiz'in temel sorunu oyuncuların bireysel yeteneklerinde değil, takım içindeki ruhsal dengede olabilir. Medyanın ve taraftarların tüm ilgisinin ve baskısının her zaman Ronaldo etrafında dönmesi, bazen takımın genel taktiksel oyununu olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca yetenekli kanat oyuncusu Rafael Leao'nun saha içindeki disiplin sorunları da teknik direktör Martinez için ciddi bir baş ağrısı; Milan'ın yıldızı, Şili ile oynanan hazırlık maçında yaptığı sert faul nedeniyle oyundan atılmıştı.

Buna rağmen Portekiz, kupa için ana adaylar arasında gösterilmeye devam ediyor. Teknik ekip, yıldızlarla dolu bu kadroda iç huzuru ve taktiksel dengeyi sağlayabilirse, tarihlerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğu için sonuna kadar savaşabilirler.

Bizim için en heyecan verici taraf ise Portekiz'in, temsilcilerimiz Özbekistan Milli Takımı ile oynayacağı tarihi karşılaşmanın bu yıl 23 Haziran'da Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak olmasıdır. O gün tüm ülkemiz, "Beyaz Kurtlar"ı stadyumda ve ekran başında tek yürek olarak destekleyecek! Temsilcilerimize başarılar dileriz!

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