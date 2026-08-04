Vinicius Junior transferi: Ajanının Londra paylaşımı söylentileri güçlendirdi

·39·Spor
Vinicius Junior transferi: Ajanının Londra paylaşımı söylentileri güçlendirdi

Real Madrid'in forveti Vinicius Junior, Dünya Kupası sonrası tatilini tamamlayarak takım antrenmanlarına döndü. Buna rağmen, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun geleceğine ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Özellikle Arsenal'in kendisiyle yakından ilgilenmesi, transfer piyasasındaki söylentileri her geçen gün artırıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Diario AS'ın aktardığı bilgilere göre yaz transfer döneminin bu uzun soluklu hikâyesi, yakın zamanda sona erecek gibi görünmüyor. Futbolcunun Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de taraflar henüz yeni bir anlaşma konusunda resmî mutabakata varmadı. Bu belirsizlik, durumdan yararlanmak isteyen İngiliz devleri için uygun bir fırsat yaratıyor.

Ajanın gizemli paylaşımı ve Londra rotası

Durumu daha da karmaşık hâle getiren gelişme, futbolcunun menfaatlerini temsil eden Roc Nation ajansının başkanı Michael Yormark'ın paylaşımı oldu. Yormark, Londra'daki Heathrow Havalimanı'na varmasının ardından sosyal medya hesabından “Londra, geliyorum! Haydi başlayalım!” anlamına gelen oldukça şüpheli ve dikkat çekici bir mesaj yayımladı.

Ajanın İngiltere'nin başkentine ziyaretinin kişisel veya başka bir profesyonel amaç taşıması mümkün olsa da futbol kamuoyu bu açıklamayı doğrudan transfer görüşmeleriyle ilişkilendiriyor. Paylaşımın yapıldığı zamanlama, Brezilyalı forvetin Arsenal'in öncelikli transfer hedefi hâline geldiğine dair basında çıkan haberleri daha da güçlendirdi.

Mikel Arteta ve kişisel görüşmeler

Goal.com ve diğer önde gelen spor yayınlarının aktardığı ayrıntılara göre Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, öncelikli transfer hedefini kadrosuna katmak için şimdiden aktif girişimlerde bulunmaya başladı. İspanyol teknik adam, futbolcuyla bizzat görüşerek Londra kulübünün planlarında önemli bir yere sahip olacağını anlattı.

Haberlere göre Arteta, Brezilyalı süper yıldıza Kuzey Londra'daki iddialı sportif projenin temel parçalarından biri olacağına dair söz verdi. Bu kararlı adımlar, Madrid yönetimi üzerinde ciddi baskı oluştururken kulübün iç dengesini koruyarak sözleşme konusunu daha hızlı çözmeye zorluyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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