Futbol yıldızları Neymar ve Messi, Venezuela'daki şiddetli depremden etkilenenlere yardım etti

Brezilyalı futbolcu Neymar, Venezuela'daki iki şiddetli depremden etkilenenlere yardım etmek için 250 bin dolar bağışladı. Fonun gıda, içme suyu, ilaç ve geçici barınak sağlama çalışmalarına yönlendirileceği belirtildi. Futbolcu, sosyal medyada Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo da depremzedeleri desteklemek için uluslararası bir yardım girişiminin tanıtımını yaptı. Takipçilerini yardım fonuna bağış yapmaya çağırdı.

Kampanya aracılığıyla toplanan bağışlar haziran sonunda 5 milyon doları aştı. Bu para Messi ailesinin kişisel bağışı değil, çok sayıda insanın yaptığı toplam bağışlardan oluşuyor.