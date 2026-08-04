Asteroidi nükleer patlamayla parçalama önerildi

·67·Dünya
Asteroidi nükleer patlamayla parçalama önerildi

Dünya için tehdit oluşturabilecek büyük asteroitleri etkisiz hâle getirmenin yeni bir yöntemi önerildi. Çinli bilim insanları, yaklaşık 100 metre çapındaki bir asteroide nükleer cihazla müdahale edilerek yörüngesinin değiştirilebileceğini veya parçalanabileceğini inceledi. The Independent bu konuyla ilgili haber yayımladı.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojileri Akademisi araştırmacıları, farklı senaryoları bilgisayar modellemeleriyle test etti. Sonuçlarına göre, önce asteroidin yüzeyinde daha derin bir krater oluşturmak, ardından cihazı bu bölgeye yerleştirmek patlamanın etkisini artırabilir.

Hesaplamalara göre, nükleer cihazı asteroidin yüzeyinden yaklaşık 30 metre derinlikte patlatmak, hareket yönünü değiştirmede daha sığ bir patlamaya kıyasla çok daha etkili olabilir. Araştırmada, gücü Hiroşima bombasına eşdeğer 200 cihaz kullanıldığında yaklaşık 100 metre çapındaki bir asteroidin parçalanma olasılığı da ele alındı.

Bilim insanlarına göre bu teknoloji, tehlikeli bir asteroidin Dünya’ya kısa sürede yaklaşması durumunda büyük önem taşıyabilir. Çünkü bazı durumlarda asteroidi başka yöntemlerle güvenli bir yöne çevirmek için yeterli zaman olmayabilir.

Asteroitlere karşı gezegen savunması alanında başka pratik deneyler de gerçekleştirildi. Örneğin NASA’nın 2022’deki DART görevi sırasında bir uzay aracı asteroide çarptırıldı ve asteroidin yörüngesi başarıyla değiştirildi.

Bununla birlikte araştırmacılar, nükleer yöntemin şu an için teorik ve modelleme aşamasında olan bir yaklaşım olduğunu vurguluyor. Yeni araştırma, gelecekte Dünya için tehdit oluşturabilecek büyük gök cisimlerine karşı korunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

ÇinNASADARTHiroşimaIndependent
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Charos
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