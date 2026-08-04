Cristian Chivu, Milan derbisinin sezon öncesi önemini küçümsedi

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Avustralya'nın Perth kentinde Milan'a karşı oynanacak sezon öncesi derbi maçının önemini küçümsedi. Tuttomercatoweb'in haberine göre Rumen teknik adam, resmi sezon başlamadan önce önceliğinin galibiyet değil, oyuncuların fiziksel durumlarını yeniden kazanmaları ve maç ritimlerini geliştirmeleri olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com veriyor .

Avustralya'da oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşan Chivu, ağustos ayındaki hazırlık karşılaşmalarında sonucun önemli olmadığını belirtti. Ona göre teknik ekip için rakibin kim olduğundan bağımsız olarak takımın genel gelişimi ve fiziksel kondisyonu öncelikli görev niteliğinde.

Ağustos kupaları ve ezeli rekabet

Her derbi taraftarlar için özel ve büyük bir rekabet anlamı taşısa da teknik direktör, sezon öncesi maçlarının sonuçlarına gereğinden fazla önem verilmemesi çağrısında bulundu. Takımların şampiyonlukları ve aralarındaki maçlarda elde ettikleri galibiyetlerle ilgili soruyu yanıtlayan Chivu şöyle konuştu: «Fiziksel açıdan gelişim görmek istiyorum; rakibin kim olduğuna odaklanmıyorum. Yarınki maç bir hazırlık karşılaşması, ağustos kupalarının ise hiçbir önemi yok».

Chivu ayrıca taraftarların ve teknik direktörlerin görevlerinin farklı olduğunu özellikle vurguladı: «Bu soru taraftarlara sorulmalı. Ben bir teknik direktör olarak oyuncularımı sezon başlamadan önce en iyi fiziksel forma ulaştırmayı düşünmek zorundayım».

Uluslararası ölçekte derbi ve şampiyonluk yarışı

Inter ile Milan arasındaki rekabetin dünya çapında büyük ilgi gördüğünü kabul eden Chivu, bu maçın küresel çekiciliğine de değindi. Ona göre coğrafi olarak uzak bir noktada oynansa bile bu karşılaşma izleyiciler için her zaman ilgi çekici bir gösteri olmaya devam edecek.

İtalya Serie A maçlarının yurt dışında oynanması fikriyle ilgili görüşlerini de paylaşan teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: «Böyle bir girişim hoş olurdu ancak bunu hayata geçirmek pek kolay değil».