Vinícius Júnior Real Madrid’den 20 milyon euro istedi: Anlaşma neden uzuyor?

Vinícius Júnior Real Madrid’de kalmak istiyor, Madrid kulübü de Brezilyalı yıldızla iş birliğini sürdürmeye karşı değil. Ancak yeni sözleşme basit bir maaş pazarlığından çok daha karmaşık bir konuya dönüştü: Tarafların yıllık ödeme, imaj hakları ve tek seferlik bonus şartlarında anlaşması gerekiyor.

İspanya’nın AS gazetesine göre forvet, her sezon vergiler sonrası yaklaşık 20 milyon euro kazanmak, ticari imajından elde edilen gelirdeki payını artırmak ve sözleşmesini uzattığı için ayrı bir bonus almak istiyor. Ancak bu rakamlar kulüp veya futbolcu tarafından resmen doğrulanmış değil.

20 milyon euro — yalnızca maaş

AS’ın haberine göre Vinícius’un 2022’de imzaladığı mevcut sözleşmede, beş sezon boyunca toplam 75 milyon euro net maaş alması öngörülüyor. Bu da sezon başına ortalama 15 milyon euroya denk geliyor.

Sözleşme kademeli olarak düzenlenmiş: Futbolcunun yıllık geliri başlangıçta yaklaşık 10 milyon eurodan başlıyor ve son sezonda yaklaşık 18 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Ayrıca bireysel ödülle bağlantılı bir madde kapsamında ek ödeme de öngörülmüş.

Yeni anlaşmada talep edilen 20 milyon euro, futbolcunun vergiler kesildikten sonra eline geçecek tutar. Dolayısıyla kulübün maaş, vergi ve diğer zorunlu ödemeleri kapsayan toplam maliyeti çok daha yüksek olacak.

Konu Mevcut durum Bildirilen talep Sözleşme süresi 30 Haziran 2027’ye kadar Uzatılması bekleniyor Ortalama net maaş Sezon başına 15 milyon euro Yaklaşık 20 milyon euro İmaj hakları Büyük bölümü kulüple paylaşılıyor Futbolcunun payını artırması Tek seferlik ödeme Açıklanmadı Yeni sözleşme bonusu

Real Madrid’in resmi açıklamasında Vinícius ile mevcut anlaşmanın 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli olduğu doğrulandı. Kulüp, yeni görüşmelerin şartları hakkında şu ana kadar kamuoyuna bilgi vermedi.

Asıl anlaşmazlık imaj hakları olabilir

Vinícius, yalnızca sahadaki performansıyla değil, ticari değeriyle de Real Madrid’in önemli varlıklarından biri olarak görülüyor.

AS’ın haberine göre Madrid kulübü şu anda futbolcunun ticari imajını kullanma haklarının yaklaşık yüzde 50’sine sahip. Brezilyalı forvet ise yeni sözleşmede kendi payını artırmak istiyor.

İmaj hakları şu alanlardan elde edilen gelirleri kapsayabilir:

reklam sözleşmeleri;

sosyal medyadaki ticari içerikler;

futbolcunun adı ve görüntüsünün kullanımı;

kişisel sponsorlarla iş birlikleri;

çeşitli markaların yer aldığı reklamlar.

Vinícius’un uluslararası şirketlerle çok sayıda kişisel sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle imaj haklarındaki küçük bir değişiklik bile futbolcu ve kulüp için büyük mali önem taşıyabilir. Bu, sponsorluk portföyü ve ticari konumuna dayanan analitik bir değerlendirmedir.

Futbolcu neden ayrı bir bonus istiyor?

AS, yeni sözleşme için tek seferlik bir «uzatma bonusunun» da müzakere konusu hâline geldiğini yazıyor. Bonusun kesin miktarı açıklanmadı.

Futbolcu tarafının olası mantığı anlaşılır: Vinícius sözleşmesinin son yılına giriyor. Anlaşma uzatılmazsa 2027 yazında serbest oyuncu hâline gelebilir ve başka bir kulüpten yüksek bir imza bonusu alabilir.

Bu nedenle temsilcileri, Real Madrid’de kalma karşılığında bu fırsatın belirli bir bölümünü yeni sözleşme bonusuyla telafi etmeye çalışıyor olabilir. Ancak bu, müzakere yapısına dayanan bir analizdir; bonus talebi ve miktarı resmen doğrulanmadı.

AS ve Cadena SER haberleri arasında fark var

İspanyol basınında görüşmelerin mali ayrıntılarıyla ilgili birbirinden farklı haberler yayımlanıyor.

AS, 3 Ağustos’ta Vinícius’un önceki talebini yaklaşık 30 milyon eurodan 20 milyon euroya düşürdüğünü ve şu anda bu seviyede net maaş istediğini yazdı. Habere göre futbolcunun temel amacı Real Madrid ile sözleşmesini uzatmak.

Cadena SER ise kulübün önceki teklifinin yaklaşık 20 milyon euro olduğunu, Vinícius’un bu şartı kabul etmediğini ve görüşmelerin durduğunu bildirdi. Kaynak, Brezilyalı futbolcunun takımın en yüksek maaş alan oyuncularıyla aynı seviyede değerlendirilmek istediğini belirtti.

Bu nedenle «Vinícius kesin olarak 20 milyon euro talep ediyor» bilgisini resmi bir şart olarak görmek için henüz erken. Güvenilir İspanyol kaynakları bile 20 milyonluk rakamı hangi tarafın önerdiği konusunda farklı bilgiler veriyor.

Görüşmeler neden son aşamada durdu?

AS’ın haberine göre taraflar arasındaki önceki yüz yüze görüşme, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından gerçekleştirildi.

O dönemde futbolcu ilk mali talebini düşürdü, Real Madrid ise teklifini iyileştirdi. Taraflar anlaşmaya çok yaklaştı ancak son konularda hiçbiri taviz vermek istemediği için sözleşme imzalanmadı.

Şimdi görüşmeleri zorlaştıran üç temel konu var:

1. Maaş hiyerarşisi

Real Madrid, Vinícius’a yüksek bir maaş teklif ederse takımın diğer lider oyuncularının sözleşmelerini de yeniden değerlendirmek zorunda kalabilir.

2. İmaj hakları

Kulübün futbolcunun ticari gelirlerinden elde ettiği önemli payı kaybetmek istememesi doğal. Vinícius ise küresel reklam değerinin artması nedeniyle hakların daha büyük bölümünü elinde tutmaya çalışıyor.

3. Tek seferlik bonus

Bonusun miktarı çok yüksek olursa yeni sözleşmenin toplam değeri yıllık maaşı önemli ölçüde aşabilir.

Dolayısıyla görüşmelerdeki farkı yalnızca «15 milyon mu, 20 milyon mu?» sorusuyla açıklamak yeterli değil. Taraflar sözleşmenin toplam ekonomik değerini müzakere ediyor.

Zaman kimin lehine işliyor?

Vinícius’un sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Mevcut transfer kurallarına göre futbolcu, 2027 yılının ocak ayından itibaren yabancı kulüplerle gelecek sezon için ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

Bu durum futbolcunun pazarlık pozisyonunu güçlendiriyor. Sözleşmenin sona ermesine ne kadar az süre kalırsa diğer kulüpler, onu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatına o kadar yaklaşır.

Real Madrid içinse önemli kararın süresi daralıyor. Yeni anlaşmaya varılamazsa kulübün önünde üç temel senaryo kalabilir:

Futbolcunun şartlarına yaklaşarak sözleşmeyi uzatmak. Sözleşme sona ermeden önce oyuncuyu satma seçeneğini değerlendirmek. Vinícius’u bir sezon daha kadroda tutup 2027’de serbest oyuncu olarak ayrılmasını kabul etmek.

Cadena SER de durumun kısa süre içinde bu üç senaryodan birine evrilebileceğini belirtti.

Real Madrid için konu yalnızca futbolla sınırlı değil

Vinícius, sahadaki belirleyici katkılarının yanı sıra kulübün uluslararası pazarlama değerini de büyük ölçüde etkiliyor. Bu nedenle ayrılığı Real Madrid için aynı anda hem sportif hem de ticari bir kayıp olabilir.

Ancak futbolcunun tüm taleplerini kabul etmek de kulüp açısından emsal oluşturabilir. Gelecekteki görüşmelerde diğer lider oyuncular da yüksek bonus, daha fazla maaş veya imaj haklarından daha geniş pay talep edebilir.

Bu açıdan Real Madrid’in görevi Vinícius’u yalnızca takımda tutmak değil. Kulübün, onun değerini tanıyan ancak takımın genel mali ve maaş sistemini bozmayan bir formül bulması gerekiyor.

Kalma isteği var, ancak imza henüz atılmadı

Son haberlerin en önemli noktası, Vinícius’un öncelikli hedefinin hâlâ Real Madrid’de kalmak olması. Madrid kulübü de futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Ancak iki tarafın isteğinin aynı olması otomatik olarak anlaşmaya varılacağı anlamına gelmiyor. Yaklaşık 20 milyon euroluk net maaş, imaj hakları ve tek seferlik bonus konusunda denge sağlanamazsa görüşmeler yeniden uzayabilir.

Şu an kesin olan tek resmi bilgi, Vinícius’un Real Madrid ile sözleşmesinin 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli olduğu. Diğer mali ayrıntılar ise İspanyol basınında yer alan ancak taraflarca doğrulanmayan haberlerden ibaret.

Sizce Real Madrid, Vinícius’un taleplerini kabul etmeli mi, yoksa kulüp maaş sistemini mi önceliklendirmeli? Fikrinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi spor tutkunlarıyla Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında paylaşın!