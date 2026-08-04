Bubista «Berkane»ye geçti: Cape Verde’de yeni bir dönem mi başlıyor?

Cape Verde’yi tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na taşıyan Bubista, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Fas’ın «RS Berkane» kulübü, 56 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirdi.

Ancak önemli bir ayrıntı var: Kulüpteki atama resmen doğrulanmış olsa da Cape Verde Futbol Federasyonu, Bubista’nın millî takımdan ayrıldığını henüz ayrıca açıklamadı. Reuters’a göre teknik adamın önümüzdeki günlerde millî takım görevinden ayrılması bekleniyor.

Dünya Kupası kahramanı artık Fas’ta çalışacak

Tam adı Pedro Leitão Brito olan Bubista’nın «RS Berkane»ye atandığını Fas kulübü duyurdu. Sözleşmenin süresi ve mali şartları henüz açıklanmadı.

İlk olarak teknik adamın kulüp ve millî takımdaki görevlerini aynı anda sürdürmesi de gündeme gelmişti. Ancak son bilgilere göre tüm dikkatini «Berkane»deki yeni projeye vermesi ve Cape Verde Millî Takımı’ndan ayrılması bekleniyor.

Bu karar futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Çünkü Bubista, millî takımdaki en büyük başarısından yalnızca bir ay sonra kulüp futboluna dönüyor.

Altı yıl önce başlayan tarihî yolculuk

Bubista, Cape Verde Millî Takımı’nın teknik direktörü olarak Ocak 2020’de göreve başladı. Federasyon onu 28 Ocak’ta yeni teknik direktör olarak tanıttı; resmî görev süresi ise 29 Ocak’ta başladı.

Bundan önce Bubista millî takım kaptanıydı ve 11 yıl boyunca ülkesini temsil etti. Daha sonra millî takımda yardımcı antrenör olarak da çalışarak Cape Verde futbolunun iç potansiyelini yakından tanıdı.

Teknik adam altı yıl boyunca takıma şu temel ilkeleri aşıladı:

taktik disiplin;

rakibin adına göre korkmamak;

takım birliği;

yerel ve diasporadaki futbolcuları bir araya getirmek;

ülkenin futboldaki özgün kimliğini göstermek.

Yaklaşık yarım milyon nüfuslu ada ülkesini dünya futbolundaki en büyük sürprizlerden birine dönüştüren yaklaşım tam olarak buydu.

İlk Dünya Kupası ve beklenmedik sonuçlar

Bubista yönetimindeki Cape Verde, tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Bu başarının ardından teknik adam, 2025’in Afrika’daki en iyi teknik direktörü seçildi.

Takım, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile aynı gruba düştü. Turnuvanın debutantı, ilk maçında Avrupa’nın güçlü ekiplerinden İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

Bir sonraki maçta Cape Verde, iki kez dünya şampiyonu olan Uruguay ile 2-2 berabere kaldı. Takım iki kez geri dönerek gruptan çıkma şansını korudu.

Suudi Arabistankarşısındaki son maç da 0-0 sona erdi. Üç beraberliğin ardından Bubista’nın takımı grubu ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası’ndaki ilk katılımında son 32 turuna yükseldi.

Tur Rakip Sonuç Grup İspanya 0-0 Grup Uruguay 2-2 Grup Suudi Arabistan 0-0 Son 32 Arjantin 2-3

Arjantin maçı mirasını güçlendirdi

Play-off turunda Cape Verde’nin rakibi son dünya şampiyonu Arjantin oldu. Çoğu kişi tek taraflı bir maç bekliyordu ancak Bubista’nın öğrencileri futbol dünyasına bir sürpriz daha hazırladı.

Cape Verde iki kez geriye düşmesine rağmen iki kez eşitliği sağladı. Deroy Duarte ikinci yarıda, Sidny Lopes Cabral ise uzatma dakikalarında harika goller attı.

Maçın kaderi 111. dakikada belli oldu. Lionel Messi’nin kornerden yaptığı ortanın ardından Diney Borges kendi kalesine gol attı ve Arjantin 3-2 kazandı.

Mağlubiyete rağmen Cape Verde, Dünya Kupası’ndan kahraman olarak ayrıldı. Takım dünya şampiyonuna karşı 120 dakika mücadele etti ve penaltı atışlarına yalnızca birkaç dakika kala şansını kaybetti.

Bubista maçın ardından sonuçtan çok takımın ülkeyi layıkıyla temsil etmesi ve kendi futbol kimliğini gösterebilmesiyle gurur duyduğunu söyledi.

Neden özellikle «RS Berkane»?

«RS Berkane» son yıllarda Fas ve Afrika futbolunun en istikrarlı kulüplerinden biri hâline geldi. Takım 2025’te ülke şampiyonluğunu kazandı, sonraki sezonda ise ikinci oldu.

Kulüp geçen sezon Afrika Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar yükseldi ve yeni sezonda da kıtanın en önemli kulüp turnuvasında mücadele edecek.

Bubista’nın görevi yalnızca yerel ligde şampiyonluk kazanmakla sınırlı değil. Ondan:

takımı Afrika Şampiyonlar Ligi’ne hazırlaması;

mevcut kadrodan maksimum verim alması;

uluslararası baskıya dayanabilecek bir takım kurması;

«Berkane»yi Fas şampiyonluğu yarışına döndürmesi

bekleniyor.

Dünya Kupası’nda İspanya, Uruguay ve Arjantin’e karşı sergilenen taktik disiplin, onun böyle bir görev için uygun bir teknik direktör olduğunu gösterdi.

Federasyon onu 2030’a kadar takımda tutmak istiyordu

Bubista’nın ayrılığı, Cape Verde Futbol Federasyonu için beklenmedik bir durum olabilir. Dünya Kupası’nın ardından federasyon başkanı Mário Semedo, teknik adamla sözleşmenin turnuva öncesinde uzatıldığını ve 2030 Dünya Kupası yolunda da kendisine güvenildiğini söylemişti.

Ancak başarı, Bubista’nın uluslararası piyasadaki değerini ciddi biçimde artırdı. Dünya Kupası’ndaki sonuçların ardından daha güçlü mali ve sportif imkânlar sunabilecek kulüplerin ilgi göstermesi doğaldı.

Federasyonun önünde iki temel konu bulunuyor:

Bubista’nın ayrılığını resmîleştirmek. Kurduğu sistemi koruyabilecek uygun bir halef bulmak.

Yeni teknik direktör tamamen farklı bir oyun tarzı getirirse, altı yılda oluşan takım dengesi bozulabilir. Bu nedenle federasyon için ünlü bir isimden çok mevcut futbol felsefesini sürdürebilecek bir teknik adam daha önemli olacak.

Bubista nasıl bir takım bıraktı?

Teknik adam Cape Verde’yi yalnızca Dünya Kupası’na taşımadı. Millî takıma kendi gücüne inanma duygusu da kazandırdı.

Bubista döneminde futbolcular güçlü rakiplere karşı yalnızca derin savunma yapmakla yetinmedi. Takım gerektiğinde önde baskı kurdu, hızlı kontra ataklar geliştirdi ve geriye düştüğünde bile oyun planından vazgeçmedi.

Onun temel mirası şu alanlarda görülüyor:

Alan Sonuç Tarihî başarı İlk Dünya Kupası Dünya Kupası sonucu Son 32 turu Takım kimliği Disiplinli ve cesur futbol Kadro politikası Yerel ve diaspora futbolcularını birleştirmek Uluslararası itibar İspanya, Uruguay ve Arjantin’e karşı onurlu mücadele

Göreve gelecek teknik direktör hazır bir takım devralacak. Ancak en zor görevi sonuçları tekrarlamak değil, Bubista’nın oluşturduğu güveni ve birlik duygusunu korumak olacak.

Ayrılığı doğrulandı mı?

Mevcut durumda iki olayı birbirinden ayırmak gerekiyor:

Bubista’nın «RS Berkane» teknik direktörlüğüne atanması — resmen doğrulandı ;

Cape Verde Millî Takımı’ndan ayrılması — bekleniyor ancak federasyonun bu konuda ayrı bir resmî açıklaması henüz yayımlanmadı.

Bu nedenle şimdilik «Bubista millî takımdan resmen ayrıldı» şeklinde kesin bir sonuçtan ziyade, «kulübe atandı ve millî takımdaki dönemi sona ermek üzere» tanımı daha doğru olacaktır.

Cape Verde’de bir dönem sona eriyor

Bubista 2020’de takımın başına geçtiğinde Cape Verde’nin Dünya Kupası’na katılması büyük bir hayal gibi görünüyordu. Aradan altı yıl geçtikten sonra ülkeyi yalnızca Dünya Kupası’na taşımakla kalmadı, Arjantin’e karşı uzatmalara kadar mücadele eden bir takım da kurdu.

Şimdi teknik adamın kulüp futbolunda kendini kanıtlama görevi var. «RS Berkane»de ondan hemen sonuçlar ve kupalar bekleniyor.

Cape Verde için ise daha önemli bir soru cevapsız kalıyor: Tarih yazan teknik adamın ardından takım aynı seviyesini koruyabilecek mi, yoksa yeni bir dönemi baştan mı inşa etmek zorunda kalacak?

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