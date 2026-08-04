Randal Kolo Muani Paris'ten ayrılarak Juventus ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı

·36·Spor
Randal Kolo Muani Paris'ten ayrılarak Juventus ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı

Fransa Millî Takımı forveti Randal Kolo Muani, Paris Saint-Germain'deki zorlu dönemini geride bırakarak İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a bonservisiyle transfer oldu. Goal.com'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Torino kulübüyle 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli 50 milyon avro olarak açıklandı. Goal.com haberine göre.

Bu transfer, forvet oyuncusunun Fransa'daki başarısız dönemini ve üst üste iki sezon süren kiralık maceralarını sona erdirdi. Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique'nin planlarında yer almayan ve İngiltere'nin Tottenham takımında kiralık olarak forma giyen oyuncu, kariyerine Serie A'da devam etmeyi kesinlikle istiyordu.

Torino'daki başarılı geçmiş ve yeni hedefler

Torino, Kolo Muani için yabancı bir şehir değil. Oyuncu, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Juventus formasıyla kiralık olarak oynadı; tüm kulvarlarda 10 gol atıp 3 asist yaptı. İtalya'daki bu etkileyici performansları, takıma dönüşünde belirleyici rol oynadı.

Ancak Paris'e döndükten sonra teknik direktörün güvenini kazanamayan futbolcu, Tottenham'ın yolunu tuttu. Buna karşın Londra kulübünde yalnızca 5 gol ve 4 asist kaydederek taraftarların hafızasında yer edecek kadar istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Futbolcunun duyguları ve gelecek planları

Juventus ile beş yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Kolo Muani, Paris Saint-Germain'deki zorlu dönemini geride bıraktığı için duyduğu memnuniyeti gizlemedi ve transferin gerçekleşmesiyle büyük bir rahatlama yaşadığını söyledi.

«Sonunda rahat bir nefes aldım», dedi futbolcu. «Buraya gelmeyi uzun zamandır bekliyordum ve o an geldi. Bu henüz bitmemiş bir hikâye; onu tamamlamak istiyordum. Bu nedenle geri dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu güzel hikâyeyi sürdüreceğiz».

Juventus bu transferle hücum hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Kolo Muani'nin önceki kiralık dönemlerinde eksik kalan istikrarı sağlayarak Torino ekibinin temel taktik planlarından birinin önemli parçası olması bekleniyor.

Randal Kolo MuaniJuventusParis Saint-GermainSerie ATransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kevin De Bruyne kariyerine ABD'de devam edebilirKevin De Bruyne kariyerine ABD'de devam edebilirBugün, 18:38Liverpool savunmadaki sorunlara rağmen Jarell Quansah’ı geri getirmeyecekLiverpool savunmadaki sorunlara rağmen Jarell Quansah’ı geri getirmeyecekBugün, 18:13Tottenham yeni kaptanını seçmeli: Cristian Romero ayrılabilirTottenham yeni kaptanını seçmeli: Cristian Romero ayrılabilirBugün, 17:59Marc-André ter Stegen Barcelona’dan ayrılışı ve Amsterdam’daki yeni dönemi hakkında konuştuMarc-André ter Stegen Barcelona’dan ayrılışı ve Amsterdam’daki yeni dönemi hakkında konuştuBugün, 17:37Manchester United ve Chelsea, John Lucumí için yarışıyorManchester United ve Chelsea, John Lucumí için yarışıyorBugün, 17:34Gabby George, Manchester United’dan Brighton’a transfer olmaya yakınGabby George, Manchester United’dan Brighton’a transfer olmaya yakınBugün, 17:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor