Randal Kolo Muani Paris'ten ayrılarak Juventus ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı

Fransa Millî Takımı forveti Randal Kolo Muani, Paris Saint-Germain'deki zorlu dönemini geride bırakarak İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a bonservisiyle transfer oldu. Goal.com'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Torino kulübüyle 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli 50 milyon avro olarak açıklandı. Goal.com haberine göre.

Bu transfer, forvet oyuncusunun Fransa'daki başarısız dönemini ve üst üste iki sezon süren kiralık maceralarını sona erdirdi. Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique'nin planlarında yer almayan ve İngiltere'nin Tottenham takımında kiralık olarak forma giyen oyuncu, kariyerine Serie A'da devam etmeyi kesinlikle istiyordu.

Torino'daki başarılı geçmiş ve yeni hedefler

Torino, Kolo Muani için yabancı bir şehir değil. Oyuncu, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Juventus formasıyla kiralık olarak oynadı; tüm kulvarlarda 10 gol atıp 3 asist yaptı. İtalya'daki bu etkileyici performansları, takıma dönüşünde belirleyici rol oynadı.

Ancak Paris'e döndükten sonra teknik direktörün güvenini kazanamayan futbolcu, Tottenham'ın yolunu tuttu. Buna karşın Londra kulübünde yalnızca 5 gol ve 4 asist kaydederek taraftarların hafızasında yer edecek kadar istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Futbolcunun duyguları ve gelecek planları

Juventus ile beş yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Kolo Muani, Paris Saint-Germain'deki zorlu dönemini geride bıraktığı için duyduğu memnuniyeti gizlemedi ve transferin gerçekleşmesiyle büyük bir rahatlama yaşadığını söyledi.

«Sonunda rahat bir nefes aldım», dedi futbolcu. «Buraya gelmeyi uzun zamandır bekliyordum ve o an geldi. Bu henüz bitmemiş bir hikâye; onu tamamlamak istiyordum. Bu nedenle geri dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu güzel hikâyeyi sürdüreceğiz».

Juventus bu transferle hücum hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Kolo Muani'nin önceki kiralık dönemlerinde eksik kalan istikrarı sağlayarak Torino ekibinin temel taktik planlarından birinin önemli parçası olması bekleniyor.