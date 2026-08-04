Islam Makhachev emeklilik söylentilerine son noktayı koydu: hedef rekor

UFC'nin yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev, bir sonraki maçından sonra oktagondan ayrılacağı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Rus dövüşçü, hâlâ antrenmandan, şampiyonluk baskısından ve dünyanın en iyi sporcusu olma hissinden keyif aldığını söyledi.

Daha da önemlisi, Makhachev'in önünde sıradan bir kemer savunmasından çok, UFC tarihinin mutlak rekorunu kırma fırsatı bulunuyor. Şu anda art arda 16 galibiyetle Anderson Silva'nın derecesini egale etmiş durumda. Bir sonraki zaferi onu rekorun tek sahibi yapabilir.

“Bu sahte haber”: Makhachev ayrılma niyetinin olmadığını söyledi

Paylaştığınız Mike Bohn röportajı bölümünde Makhachev, birilerinin sıradaki maçının kariyerindeki son karşılaşma olacağı yönünde asılsız bir bilgi yaydığını belirtti.

“Birileri, bu maçtan sonra kariyerimi sonlandıracağımı söyleyen sahte bir haber yaymış. Hayır, bu doğru değil. Dövüşmeye devam etmek istiyorum.”

Şampiyona göre yüksek sportif formunu korumak, en güçlü rakiplerle karşılaşmak ve dünyanın en iyi dövüşçüsü olarak tanınma hissini spor dışında başka bir şeyle değiştirmek zor.

“Formda kalmak ve dünyanın en iyi dövüşçüsü olma hissi harika. Sporun dışında buna benzer bir şey bulamazsınız.”

Bu açıklama, Makhachev'in kararının para veya bir kemerden daha geniş bir anlam taşıdığını gösteriyor. Onun için dövüşmek, yıllar içinde şekillenen bir yaşam tarzı; takımıyla birlikte hazırlanmak ise günlük hayatının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Sıradaki rakibi Ian Machado Garry

Makhachev, 15 Ağustos'ta Philadelphia'da düzenlenecek UFC 330'un ana maçında İrlandalı Ian Machado Garry'ye karşı yarı orta sıklet kemerini savunacak. Bu, Kasım 2025'te Jack Della Maddalena'yı yenerek yeni sıkletin şampiyonu olmasından sonraki ilk savunması olacak.

UFC'nin resmi verilerinde Garry, sıkletin bir numaralı adayı olarak gösteriliyor. Profesyonel derecesi 17 galibiyet ve bir mağlubiyetten oluşuyor. Makhachev ise 28 galibiyet ve bir mağlubiyetle UFC'nin sıklet fark etmeksizin en iyi dövüşçüler sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Garry'nin temel silahları hareketlilik, mesafe kontrolü ve darbe almadan puan toplamak. Makhachev ise güreşi, yerdeki kontrolü ve rakibine uyguladığı sürekli baskıyla öne çıkıyor. Bu nedenle karşılaşmanın iki farklı stilin çarpışmasına sahne olması bekleniyor.

Tek galibiyet Makhachev'i tarihte tek başına bırakacak

Makhachev'in mevcut 16 maçlık galibiyet serisi, UFC tarihindeki en yüksek dereceyi egale ediyor. Anderson Silva da kariyeri boyunca oktagonda art arda 16 maç kazanmıştı.

Makhachev, Garry'yi yenerse:

galibiyet serisini 17 maça çıkaracak;

UFC tarihindeki en uzun galibiyet serisinin tek sahibi olacak;

yarı orta sıklet kemerini ilk kez başarıyla savunacak;

iki sıklette şampiyon olarak konumunu daha da güçlendirecek.

Bu rekorun önemi, UFC'de her maçın sıralamadaki güçlü rakiplere karşı yapılmasından kaynaklanıyor. Bir dövüşçünün uzun süre yenilmemesi yalnızca beceri değil; sakatlıklara, kilo vermeye, psikolojik baskıya ve rakiplerin sürekli analizine dayanmayı da gerektiriyor.

Hafif sıklette de birçok rekor kırdı

Makhachev, yarı orta sıklete yükselmeden önce hafif sıklet bölümünde büyük bir tarih yazdı. Charles Oliveira'yı yenerek şampiyon oldu ve kemerini dört kez savundu. Bu, UFC hafif sıkletindeki art arda başarılı kemer savunmaları rekoru.

Hafif sıkletteki şampiyonluk maçlarında beş galibiyet alarak bölüm tarihinin en yüksek derecesine ulaştı. Ardından kemeri bırakarak yarı orta sıklete geçti ve Jack Della Maddalena'yı puanla net biçimde yenerek ikinci sıkletinde şampiyon oldu.

Bu nedenle Makhachev'in “mümkün olan tüm rekorları kıracağız” sözü yalnızca iddialı bir açıklama değil. Zaten birçok tarihi dereceyi geride bıraktı ve bir sonraki rekordan sadece bir galibiyet uzakta.

Kariyerini ne zaman sonlandırabilir?

Makhachev, önceki röportajlarında da yakın zamanda sporu bırakma niyetinin olmadığını söylemişti. Ona göre, ancak antrenman salonundaki genç dövüşçülerin kendisine yetişmeye başladığını hissettiğinde kariyerini sonlandırmayı ciddi şekilde düşünebilir.

Bu yaklaşım, şampiyonun durumunu yalnızca yaşı veya yaptığı maç sayısıyla değil, antrenmanlardaki rekabet gücüyle değerlendirdiğini gösteriyor.

Makhachev 34 yaşında. Karma dövüş sanatlarında bu yaş, deneyimin zirveye ulaştığı ancak toparlanma ve fiziksel yükün giderek daha büyük önem kazandığı dönem olarak kabul ediliyor. Buna rağmen UFC'nin resmi istatistikleri, serisinin, savunma rakamlarının ve genel derecesinin hâlâ elit seviyede olduğunu gösteriyor.

Şampiyonun motivasyonu artık değişti

Bir dövüşçü kariyerinin başında sıralamaya girmek, ilk büyük ödülünü kazanmak veya şampiyonluk fırsatı elde etmek için mücadele eder. Tüm temel hedeflere ulaştıktan sonra motivasyonu korumak zorlaşır.

Makhachev, eskisi kadar motivasyona sahip olmadığını ancak kazanma ve kemeri kaybetmeme arzusunun kendisini harekete geçirdiğini söyledi. Mevcut hedefi yeni bir isim yaratmak değil, elde ettiği konumu korumak ve tarihte daha üst sıralara çıkmak.

Bu aşamada her maçın riski de artıyor. Galibiyet bir rekora dönüşürken mağlubiyet, yıllar boyunca kurulan üstünlüğe son verebilir.

Emeklilik değil, tarihi bir maç önünde

Islam Makhachev tutumunu açıkça ortaya koydu: Garry ile maçından sonra eldivenlerini çıkarmayı planlamıyor. Şampiyon, yüksek formunu korumak, güçlü rakiplerle karşılaşmak ve yeni rekorlar kırmak istiyor.

Şimdi tüm dikkatler UFC 330 turnuvasına çevrilecek. Makhachev için bu maç yalnızca bir kemer savunması değil; Anderson Silva ile paylaştığı tarihi rekoru geride bırakma fırsatı da taşıyor.

On yedinci galibiyetini art arda alırsa emeklilik söylentilerine en güçlü yanıtı sözlerle değil, oktagondaki performansıyla verecek.

Sizce Makhachev, Garry'yi yenerek UFC tarihindeki mutlak rekoru kırabilir mi? Fikrinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!