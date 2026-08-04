Micky van de Ven transferi neden durdu?

Londra kulübü Tottenham'ın savunmacısı Micky van de Ven hakkındaki transfer söylentileri son dönemde önemli ölçüde azaldı. Yaz transfer dönemi başladığında İngiltere'nin önde gelen kulüpleri Hollandalı futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyordu. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Goal.com'un haberine göre futbolcu, Liverpool, Manchester United ve Chelsea gibi üst düzey takımların transfer listesindeydi. Ancak sözleşme imzalanamadı ve hızlı stoperin Kuzey Londra'da kalması bekleniyor.

Tottenham'ın son sezonlarda ligde zor günler geçirmesi ve küme düşmenin eşiğine gelmesi durumu değiştirdi. Üst üste alınan 17. sıra dereceleri takım çevresinde birçok soru işareti oluştururken teknik ekipte de sık sık değişiklikler yaşandı.

Toby Alderweireld'in görüşü

Tottenham'ın eski yıldızı Toby Alderweireld, GOAL'a verdiği röportajda Van de Ven'e olan ilginin neden azaldığını açıkladı. Ona göre futbolcunun hızı ve bireysel yetenekleri büyük takdir görse de takımın genel sonuçları potansiyel alıcıları etkiledi.

«Herkes Micky van de Ven'in hızından bahsediyor ve o gerçekten çok iyi bir savunmacı. Ancak Tottenham'ın neredeyse küme düştüğünü ve onun da o kadronun bir parçası olduğunu unutmamak gerekir», — dedi Alderweireld, Hyper ile iş birliği içinde.

Eski savunmacıya göre potansiyel alıcılar tam da bu faktörü göz önünde bulundurarak temkinli davranıyor olabilir. Kulübün son sezonlardaki zorlukları, futbolcunun bireysel performansına rağmen transfer piyasasındaki değerini etkiledi.

Kulübün yaz planları

Başarısız sezonlara rağmen Tottenham, Premier League'deki yerini korudu ve kulüp yönetimi kadroyu güçlendirmek için büyük miktarda para harcıyor. Özellikle Matheus Fernandes, Sandro Tonali ve Jan Paul van Hecke gibi futbolcular 200 milyon dolardan fazla bedelle transfer edildi. Ayrıca Andy Robertson ve Marcos Senesi takıma serbest oyuncu olarak katıldı.

Kulüp deneyimli futbolcuları kadrosuna katmaya odaklanırken Van de Ven, takımın en değerli varlıklarından biri olarak tutuldu. Dünya Kupası'nda da forma giyen Hollandalı futbolcu şimdilik takımında kalmaya devam ediyor.