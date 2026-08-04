Telegram uygulaması App Store’dan geçici olarak kaldırıldı ve geri getirildi

Ünlü Telegram mesajlaşma uygulaması, dünya genelinde birkaç saat boyunca Apple’ın resmi App Store uygulama mağazasından kayboldu. Bunun nedeni, uygulamada çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin tespit edilmesiydi ve bu durum teknoloji dünyasında ciddi tartışmalara yol açtı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com’un haberine göre, bu olayla ilgili hem Telegram yetkilileri hem de Apple resmi açıklama yaparak olayın ayrıntılarını paylaştı. Anlaşıldığı üzere, mesajlaşma uygulamasının geçici olarak engellenmesine sıradan kullanıcılardan biri tarafından paylaşılan yasaklı içerik neden oldu.

Hızlı önlemler ve uygulamanın geri dönüşü

Apple şirketi ihlali tespit ettikten sonra Telegram uygulamasını derhal mağazasından geçici olarak kaldırdı. Bunun üzerine Telegram ekibi de hızlı bir şekilde harekete geçerek tüm ihlal içeren materyalleri sildi ve bu içeriği yayan kullanıcının hesabını tamamen engelledi.

Alınan hızlı önlemlerin ardından Telegram uygulaması aynı gün App Store’a geri getirildi ve kullanıcılar için yeniden indirilebilir hale geldi. Apple temsilcileri, söz konusu materyallerin mağaza kurallarına aykırı olduğunu belirterek sorun giderildikten sonra kısıtlamanın kaldırıldığını doğruladı.

Sıfır tolerans politikası ve istatistikler

Telegram yönetimi, bu tür içeriklere karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını kesin bir dille vurguladı. Şirketin sunduğu verilere göre, 2026 yılının başından bu yana benzer ihlallerle bağlantılı 338 bini aşkın grup ve kanal engellendi.

Ayrıca mesajlaşma uygulamasının yetkilileri, sosyal medya hesaplarında bu tür olaylara ilişkin açıklama yaparak Apple’ın tüm uygulamalara aynı standartları uygulamasını umduklarını ifade etti. Hatırlatmak gerekirse, bu tür bir durum ilk kez yaşanmıyor; Apple 2018 yılında da benzer nedenlerle Telegram’ı geçici olarak engellemişti.