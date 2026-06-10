Jose Mourinho, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya uçtu

·0·Spor
Jose Mourinho, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya uçtu

Jose Mourinho, Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzalamak ve kulübe dönüşünü tamamlamak üzere Çarşamba günü öğleden sonra İspanya'ya doğru yola çıktı. Eski Chelsea teknik direktörü, resmi bir basın toplantısı veya karşılama töreni düzenlemeden doğrudan antrenman tesislerine giderek işe başlamayı planlıyor. Yeni sözleşmesi resmen Temmuz ayında yürürlüğe girecek olsa da, Portekizli teknik adam vakit kaybetmemeye karar verdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

63 yaşındaki teknik adamın göreve getirilmesinin önü, Salı günü Alvaro Arbeloa'nın istifasının ardından tamamen açıldı. Mourinho, beraberinde beş yardımcı antrenör getirecek. Arbeloa, Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerini almıştı ancak Real Madrid onun yönetiminde La Liga şampiyonluğunu Barcelona'ya kaptırdı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elendi ve İspanya Kral Kupası'ndan veda etti.

Kulüp başkanı Florentino Perez, seçim zaferinin ardından Mourinho'nun dönüşünü resmen doğruladı. Perez konuşmasında, "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan, gerçek bir madridista Jose Mourinho'yu tekrar aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Amacımız 16. Avrupa Kupası'nı kazanmak ve kupa kazanmaya devam etmektir" dedi.

Mourinho, Haziran ayının geri kalanını kadro analizi yaparak ve yeni ekibiyle perde arkasında çalışarak geçirecek. Temmuz ayında sözleşme resmen başladığında taraftarlar için büyük bir tanıtım töreni düzenlenmesi bekleniyor. Ardından tecrübeli teknik adam, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına ve takımın hazırlık sürecine odaklanacak.

Real MadridJose MourinhoFlorentino PerezLa LigaTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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