Ünlü Hız Aşırtmacı Bilgisayar Soğutma Sistemine Metrelik Boru Monte Etti

·100·Teknoloji
Ünlü Hız Aşırtmacı Bilgisayar Soğutma Sistemine Metrelik Boru Monte Etti

Bilgisayar teknolojileri dünyasında olağandışı deneyleriyle tanınan ünlü hız aşırtmacı (overclocker) ve YouTuber Roman Hartung (der8auer) bir sonraki ilgi çekici deneyi gerçekleştirdi. ixbt.com sitesinin haberine göre, o kişisel bilgisayar soğutma sistemindeki sıradan fanları, yüksekliği bir metreye ulaşan özel bir boru ile değiştirdi ve beklenmedik bir şekilde çok yüksek bir verimlilik elde etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu sıra dışı deney, modern bir AMD Ryzen 7 9800X3D işlemci ve sıvı soğutma sistemi (SЖО) tabanlı bir bilgisayar üzerinde gerçekleştirildi. Deney sırasında su pompası kendi normal modunda çalışmaya devam etti, ancak radyatöre monte edilen tüm fanlar tamamen söküldü.

Doğal konveksiyon ve baca etkisi

Fanlar yerine radyatörün üst kısmına 3D yazıcıda özel olarak basılmış modüler dikey bir boru monte edildi. Bu mühendislik çözümü, fizik bilimindeki "baca etkisi" olarak bilinen ilkeye dayanmaktadır; buna göre üst kanal içindeki ısınan hava hafifler ve doğal olarak yukarı yükselir.

Sonuç olarak borunun tabanında düşük basınçlı bir bölge oluşur ve bu bölge, herhangi bir zorunlu havalandırma olmaksızın radyatörden soğuk havayı kendine çeker. İlk testler, sadece 10 santimetre yüksekliğindeki borunun neredeyse hiçbir sonuç vermediğini, sıcaklığın sadece 0,5 derece düştüğünü gösterdi.

Metrelik borunun şaşırtıcı sonuçları

Ancak boru yüksekliği 30 santimetreye çıkarıldığında, soğutma sıvısı yaklaşık 5 derece soğudu. En etkileyici ve beklenmedik sonuç ise toplam yüksekliği 110 santimetre olan yapının test edilmesi sırasında kaydedildi.

Bu devasa borunun yardımıyla soğutma sıvısının sıcaklığı 50 dereceye düştü, tam yük altında çalışan işlemcinin sıcaklığı ise ilk 90 dereceden 71 dereceye geriledi. Bu gösterge, sıradan fanlı sistemlerle rekabet edebilecek düzeyde yüksek bir verimlilik gösterdi.

Sistemin gerçekten de doğal konveksiyon sayesinde çalıştığından emin olmak için der8auer özel bir duman jeneratörü kullandı. Deney, hava akımının zorunlu mekanizmalar olmaksızın radyatörden aktif olarak çekildiğini ve boru boyunca yukarı doğru hareket ettiğini açıkça gösterdi. Bu da düzgün organize edilmiş bir hava akımının geleneksel fanları başarıyla değiştirebileceğini kanıtladı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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